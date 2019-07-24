Fenerbahçe’nin hazırlık maçında karşılaştığı Wolfsburg’daki milli yıldızımız Yunus Mallı, FANATİK’e konuştu. Mücadeleye 11’de başlayan başarılı futbolcu, “Fenerbahçe’yi son derece iyi bulduğunu belirtip, şunları söyledi:

‘Sanki lig maçıydı’

“Hazırlık maçları sezon öncesinde yapıldığı zaman çok zor olur ve genelde keyifsiz geçer. Çünkü takımlar kamp temposundan dolayı yorgun olur ve sahada istediklerini pek yapamaz. Ancak Fenerbahçe ile oynadığımız maç tam tersi lig maçı gibi geçti. Takım arkadaşlarım bile maçtan çok keyif aldıklarını söylediler.”

‘Orta saha çok iyi’

“Fenerbahçe’yi bu kadar iyi ve diri beklemiyordum, çok iyi toparlanmışlar. Savunmada eksik olmalarına rağmen takım olarak iyi oynadılar ve topun arkasına güzel geçtiler. Ozan ve Tolga da orta sahada iyi işler yaptılar. Fenerbahçe yeni sezonda iyi bir takım olacak, bunu gördüm açıkçası.”

‘Kruse katkı sağlar’

“Fenerbahçe iyi transferler yaptı. Tebrik etmekmek gerekiyor. Özellikle Max Kruse çok kaliteli bir oyuncu. Almanya’da oynadığı her takımda başarılı oldu. Kruse hem gol yollarında etkili hem de arkadaşlarına pozisyon yaratma becerisi yüksek. Çok yönlü bir futbolcu. Fenerbahçe’ye de önemli katkı sağlayacağına eminim.

‘Şimdilik buradayım’

Kendi performansı hakkında da konuşan Yunus Mallı, “İyi hissediyorum kendimi ancak tam performans gösterebilecek seviyede değilim. Sezona en hazır halimle girip iyi işler yapmak istiyorum” dedi. Yunus Mallı adının Galatasaray’la anılmasıyla ilgili olarak ise, “Şimdilik buradayım” mesajı yolladı.

Ömer Necati Albayrak