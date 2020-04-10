Yunus Mallı geri döndü!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin’in formasını giyen milli futbolcumuz Yunus Mallı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun, daha önce çevresinde bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Bunun üzerine kendisini 14 gün boyunca izole eden yıldız oyuncunun karantina süresi önceki gün sona erdi.

Yunus Mallı’nın, bu sürecin ardından dün yeniden takımıyla birlikte çalışmalara başladığı öğrenildi.