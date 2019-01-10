Fenerbahçe transfer döneminde 4 koldan çalışmalarını sürdürürken gündeme milli takımımızın oyuncusu Yunus Mallı da geldi.

Fenerbahçe adına iki yönetici hem kulübü hem de oyuncuyla görüşmek için Almanya’ya giderken, Sarı-Lacivertliler Wolfsburg kulübüyle anlaşma zemini yakaladı.

Teknik direktör Ersun Yanal’ın da çok istediği bir oyuncu olan Yunus ise bu tekliften dolayı çok heyecanlandığı fakat kariyerine şimdilik Almanya’da devam etmek istediğini ifade ederek Fenerbahçe’nin teklifini reddetti. Yunus için tüm şartları seferber eden Fenerbahçe kanadının bu girişimleri ise şu anlık sonuçsuz kaldı.

Tüm bu yaşananlara rağmen ikna çalışmaları sürse de an itibariyle Almanya’dan ayrılmayı düşünmeyen Yunus Mallı’nın iyi bir Fenerbahçe taraftarı olduğu bu yüzden de şimdi olmasa bile bu transferin ilerleyen dönemlerde gerçekleşebileceği öğrenildi.

Kaynak: Habertürk