Yunus Mallı direkten döndü

Orta sahaya kaliteli bir oyuncu transfer etmek isteyen Fenerbahçe’nin, Yunus Mallı transferinde mutlu sona çok yaklaştığı ancak bu transferin son anda gerçekleşmediği öğrenildi.

Üç gün önce yurt dışından dönen Sarı-Lacivertliler’in Sportif Direktörü Damien Comolli’nin, Alman ekibinde bu sezon fazla forma şansı bulamayan Yunus için menaceri olan amcası İlhan Mallı ile bir görüşme yaptığı, ardından Mallı’nın, “Önce kulüple görüşün, ardından biz bir karar veririz” dediği öğrenildi.

Kiralık alacaklardı

Bunun üzerine Comolli’nin, Almanya’da Wolfsburg’un yöneticileriyle masaya oturduğu, ancak Yeşil-Beyazlılar’ın, devre arasında milli futbolcumuzu göndermek istemediği ortaya çıktı. Wolfsburg’la anlaşsa, Yunus’u sezon sonuna kadar kiralık almayı planlayan Kanarya’da Comolli’nin, ardından diğer alternatif isimlere rotayı çevirdiği bildirildi.

Yusuf Dursun