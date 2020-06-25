U17 döneminden beri Galatasaraylılar’ın sahada görmek için can attığı Yunus Akgün, A takımda bir türlü beklediği şansı bulamıyor. 19 yaşındaki futbolcunun adı buna rağmen uzun süredir Avrupa kulüpleriyle anılıyor. Son olarak İtalyan medyası, genç yetenekle Çizme’den 4 kulübün ilgilendiğini yazdı. Habere göre Parma, Fiorentina, Verona ve Cagliari, Yunus’u kadrosuna katmak istiyor. Sağ açıkta oynayan solak futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig’de 6, Türkiye Kupası’nda 56 dakika olmak üzere sadece 62 dakika süre alabildi.

Önceliği Galatasaray

Galatasaray’la 2024 yılına kadar mukavelesi bulunan Yunus Akgün’ün önceliği Sarı-Kırmızılı kulüpte kendisini kanıtladıktan sonra Avrupa’ya gitmek. Ancak uzun süredir beklediği şansı yakalayamaması halinde, genç futbolcunun da ayrılık için talepte bulunabileceği belirtiliyor