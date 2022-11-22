Galatasaray 'ın genç yıldızı Yunus Akgün Adana Demirspor'da geçirdiği harika sezonun ardından güçlü bir şekilde takıma döndü. Ancak Yunus Akgün sezona 11'de başlasa da son dönemde forması kaybetti. Yunus Akgün'ün Adana Demirspor'da parlamasına neden olan İtalyan Teknik Adam Vincenzo Montella'dan açıklamalar geldi...





YUNUS'A YENİ SÖZLEŞME

Sabah'ın haberine göre taraflar prensipte anlaşma sağlarken Dünya Kupası arasında yeni sözleşme imzalanması bekleniyor. Yıllık 900 bin TL ile A Takım'ın en az kazanan ismi olan 2000 doğumlu genç yetenek, işin resmiyete dökülmesiyle önemli oranda bir zam alacak.

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TATİLE ÇIKMADI, ÖZEL ÇALIŞIYOR

Teknik Direktör Okan Buruk'un Başakşehir maçında mesaj vermek amacıyla kadroya almadığı Yunus'un kiralık ya da bonservisiyle birlikte gönderilmesinin söz konusu olmadığı belirtilirken sarı-kırmızılı futbolcu 12 günlük izinde tatile çıkmadı. Bireysel antrenör tutan ve her gün idman yapan Yunus Akgün, ilk 11'deki formasını geri almaya konsantre oldu.

MURAT SANCAK YENİDEN TALİP

Geçtiğimiz günlerde konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ise, "Galatasaraylılara sesleniyorum, Yunus'a sabır göstersinler. Yok oynatmayacaklarsa da ben talibim. Bonservisini bize versinler hem oynatalım hem Avrupa'ya satalım. Herkes kazansın" demişti.





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YUNUS'U İTALYAN DEVİNE ÖNERDİ

10 yıl Roma forması giyen ve teknik direktörlük kariyerine de başkent ekibinde başlayan Montella, Corriere dello Sport’a verdiği röportajda G.Saray’ın genç yıldızını da eski takımına önerdi.

BEN HÂLÂ ROMA TARAFTARIYIM

“Ben hala Roma taraftarıyım. Roma’da doğdum ve büyüdüm. Başka takımı tutma ihtimalim yok. Hatta kız kardeşlerim bile Roma taraftarıdır” diyen 48 yaşındaki çalıştırıcı şöyle devam etti: “Roma’yı takip ediyorum. Kolay sezon olmuyor. Çok önemli oyuncular sakatlandı; Dybala ve Spinazzola. Statta. atmosfer hep harika. Takım bence Mourinho ile başarılı olacak. Roma’ya Yunus Akgün’ü önerebilirim. G.Saray’da şu an iyi bir dönem geçirmiyor ama çok ilginç yetenekleri olan bir hücum oyuncusu,”