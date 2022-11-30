Galatasaray 'ın gelecekteki en büyük yıldız adayları arasında gösterilen Yunus Akgün bu sezon performansıyla beklentilerin altında kaldı. Son haftalarda kadroya alınmayan genç oyuncunun Dünya Kupası arasında verilen arada göstereceği performans Sarı-Kırmızılı takımdaki durumunu netleştirecek. Teknik direktör Okan Buruk'un bu arada oynanacak hazırlık maçlarında genç oyuncuya şans vermesi bekleniyor. Şimdiden Yunus Akgün'e devre arası için talipler de çıkmaya devam ediyor.









2 HAZIRLIK MAÇI İSTANBUL'DA

Dünya Kupası nedeniyle verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen Galatasaray ilk olarak İstanbul'da Kulüpler Birliği ve La Liga'nın organize ettiği turnuvada boy gösterecek. Sarı-Kırmızılı takım 3 Aralık'ta Falcao'nun formasını giydiği Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Galatasaray 6 Aralık'ta ise Villarreal ile yine NEF Stadı'nda kozlarını paylaşacak.

KAMP PROGRAMI BELLİ OLDU

Galatasaray, 8-16 Aralık'ta Antalya'da kamp yapacak. Sarı-kırmızılılar, burada 10 Aralık'ta Adana Demirspor, 16 Aralık'ta Fransa'nın Toulouse ekibiyle karşılaşacak. Antalya kampında bir ya da iki maç daha yapmayı düşünen Galatasaray bazı takımlarla görüşmelerini sürdürüyor.

14. HAFTADA KADROYA ALINMADI

Spor Toto Süper Lig 'in 14. haftasında bu akşam Başakşehir ile karşılaşacak olan Galatasaray 'da teknik direktör Okan Buruk, Yunus Akgün'ü maç kadrosuna almadı. Türkiye Kupası'nda Ofspor ile oynanan maça ilk 11'de çıkan Yunus Akgün disiplinden uzak ve tepki çeken tavırlar sergilemişti. Beklenen ve istenen performansı da bir türlü ortaya koyamayan genç futbolcu Başakşehir maçının kadrosuna alınmadı.









SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Yunus Akgün Galatasaray'dan senelik 900 bin TL kazanıyor. Sarı-Kırmızılı yönetim uzun süredir Yunus Akgün ve menajerleriyle sözleşme görüşmelerini sürdürüyor. Yakın zamanda genç oyuncunun sözleşmesinde yenilenme yapılması bekleniyor. Yunus dışında Sacha Boey ve Kerem Aktürkoğlu ile de yeni sözleşme görüşmeleri sürüyor.









İSTANBUL'DA KALIP ÇALIŞTI

Galatasaray’da formayı yeniden kazanmak adına 9 günlük tatilde İstanbul’da kalıp çalışan Yunus Akgün’e eski kulübü Adana Demirspor talip oldu. Sarı kırmızılılarda ise bu konuda henüz karar verilmiş değil. Nedeni ise teknik direktör Okan Buruk’un genç oyuncuyu yeniden kazanmak ve ona forma vermeyi planlaması. Buruk’un Yunus Akgün ile de bire bir son derece pozitif, verimli bir görüşmeye imza attığı ifade edildi.

KAMPTA NETLEŞECEK

Yunus’un çalışma azminden de şu an mutlu olan tecrübeli teknik adamın İstanbul ve Antalya’da yapılacak kamp çalışmaları sonrasında birçok kulübün talip olduğu genç oyuncu konusunda görüşünü iletmesi bekleniyor. Galatasaray da Adana Demirspor’dan stoper Samet Akaydın’ı kadrosuna katmak isterken Yunus’un durumu ve Okan Buruk’un kararına göre bu konuda gelişme yaşanabilir.

SAMET AKAYDIN İDDİASI

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, iç yan bağlarından geçirdiği sakatlık sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalacak olan Mathias Ross'un devre arasında kontratını dondurma kararı aldı. Sarı-kırmızılılar, Ross'un yerine ise Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı transfer etmeyi düşünüyor. Galatasaray, Yunus Akgün'ü yine Adana Demirspor'a kiralık gönderip, düşük bir bonservis karşılığında Samet'i transfer etmeye çalışacak.

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