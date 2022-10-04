Geçtiğimiz sezon Galatasaray 'dan Adana Demirspor'a kiralanan Yunus Akgün, özellikle Vincenzo Montella'nın göreve gelmesiyle birlikte Akdeniz ekibinde muhteşem bir çıkış yapmıştı.

Geçen sezon Adana Demirspor formasıyla SüperLig'de sahaya çıktığı 34 karşılaşmada sekiz gol ve 11 asiste imza atan genç oyuncu, takımının ligde attığı gollerin 19'una doğrudan katkı verdi.

Adana Demirspor formasıyla tüm kulvarlarda dokuz gol ve 17 asistlik performans sergileyen Yunus Akgün, sezon başında Galatasaray'a geri döndü. Okan Buruk'un sürekli ilk ilk 11'de forma şansı verdiği 22 yaşındaki oyuncu sarı - kırmızılı formayla ligde oynadığı sekiz maçta bir asist yaptı.

ELEŞTİRİLER HAKLI MI?

Bazı Galatasaray taraftarları son oynanan Adana Demirspor maçının ardından Yunus Akgün'den Adana Demirspor'da olduğu gibi daha fazla skora katkı yapması yönünde eleştiriler geldi.





Yunus Akgün geçen sezon Adana Demirspor'da özellikle Mario Balotelli ile olan uyumuyla dikkatleri çekmişti. Galatasaray'ın forvet hattında sık sık farklı isimlerin oynaması genç oyuncunun skora katkı anlamında performansını etkiledi.

EN FAZLA KİLİT PAS ATAN İKİNCİ OYUNCU

A Milli Takım 'a kadar yükselme başarısı gösteren genç oyuncu Süper Lig'in en fazla kilit pas atan ikinci oyuncusu konumunda bulunuyor. İlk sırada yer alan Trabzonspor 'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas 21 kez kilit pas atarken, bu sayı Yunus Akgün'de 20...

Yunus'u 16 kilit pas ile Alexandru Maxim ile 15 kilit pas ile Kerem Aktürkoğlu takip ediyor.

Anastasio Bakasetas: 21

Yunus Akgün: 20

Alexandru Maxim: 16

Kerem Aktürkoğlu: 15





OKAN BURUK'TAN BİR DOKUNUŞ GELEBİLİR

Yunus Akgün'ün sekiz haftada verdiği 20 kilit pasa rağmen forvet oyuncularının gol yolların etkisiz kalması Teknik Direktör Okan Buruk'u farklı arayışlara itebilir.

Başarılı çalıştırıcının Kayserispor deplasmanında forvet hattında Dries Mertens'e görev vereceği iddia ediliyor.

Burak Özdemir - Fanatik ÖZEL