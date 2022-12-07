Galatasaray 'a Yunus Akgün'den kötü haber geldi. Villarreal ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan oyuncunun durumuyla ilgili kulüpten resmi açıklama geldi.

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

Galatasaray Futbol A Takımı’nın Villarreal ile oynadığı hazırlık maçında aldığı darbe sonucu dizinde esneme olan futbolcumuz Yunus Akgün’ün, bugün sponsor hastanemizde çekilen MR’ında iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

2026'ya kadar kulübü ile yeni sözleşme imzalayan Yunus Akgün'ün 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.



