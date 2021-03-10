Adana Demirspor'la şampiyonluğa ulaşıp, Süper Lig'e çıkacaklarına inandığını belirten Yunus, "Dizimde küçük bir yırtık vardı; şu anda daha iyi durumdayım. Takımla antrenmanlara başlıyorum. Samet Aybaba'nın gelmesiyle birlikte, Bardırmaspor'u yendik sonra deplasmanda Samsunspor'u deplasmanda yendik ve potaya girdik. Bence harika bir kadromuz var. Süper Ligi kadrosu. Kupada bunu gösterdik zaten. Trabzonspor'u eledik. Umarım ilk ikiden doğrudan Süper Lig'e çıkarız. Bu sezon Adana Demirspor taraftarının sevindireceğiz" dedi.

GALATASARAY DURUMUMU TAKİP EDİYOR

Genç hücum oyuncusu, "Fatih Terim hocam, Levent Şahin hocam ve diğer antrenörlerim Adana Demirspor'da durumumu soruyorlar. Amacım Demirspor'da şampiyonluk yaşayıp, sezon sonunda Galatasaray'a güçlü biçimde dönmek istiyorum. Galatasaray'la sözleşmemi 2024 yılına kadar uzattım" ifadelerini kullandı.









GALATASARAY VE ADANA DEMİRSPOR ŞAMPİYON OLUR

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Yunus Akgün, "Galatasaray son iki maçta puan kaybetti; ama ben takımın oynadığı futbolu çok beğeniyorum. Hakem kararları iyi sonuç almamızı engelliyor. Ama ben Galatasaray'ın şampiyon olacağına inanıyorum. Ben de burada Adana Demirspor'la şampiyonluk yaşarım; böylece çifte şampiyonluk sevici olur benim için... " dedi.

BU SEZON GALATASARAY'DA FAZLA SÜRE BULAMAYABİLİRDİM

Galatasaray'dan Adana Demirspor'a transfer nedenini açıklayan 21 yaşındaki futbolcu, "Şu an sağ açıkta oynuyorum; ama forvet de oynayabilirim. Hedefim Galatasaray'da kalıcı olmak. Feghouli, Babel var. Arda ağabey geldi. Bundan dolayı kiralık olarak bir takıma gidip çok maç yapmam gerekiyordu. Bu nedenle Adana Demirspor'a kiralık olarak geldim; kariyerim için çok önemli" diye konuştu.









ONYEKURU BUNDAN SONRA ATAR

Yunus Akgün, "Onyekuru'nun son iki maçta kaçırdığı gollere şaşırdım; ama maç içerisinde oluyor bunlar. Belki saha zemininden oluyor bunlar. Ama Onyekuru çok iyi bir futbolcu; eminim bundan sonra bulduğu pozisyonları gole çevirecektir" dedi.

MOSTAFA MOHAMED BÜYÜK GOLCÜ OLUR. KEREM AKTÜRKOĞLU ÇOK İYİ OYNUYOR

Genç futbolcu, "Mostafa Mohamed gerçekten çok iyi bir forvet. Yaşı da çok genç, çok iyi başladı; bence gelecekte çok büyük bir golcü olacak. Kerem Aktürkoğlu ile daha önce birlikte oynadık. Galatasaray'da bulduğu süreleri çok iyi değerlendiriyor. Çok iyi gidiyor, bence bundan sonra daha fazla şans bulacaktır" şeklinde konuştu.







