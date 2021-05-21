Erzurumspor'dan ayrılan Emrah Başsan ve bonservisi Galatasaray 'da olan Yunus Akgün ile ilgili son dakika gelişmesi. İki futbolcunun da manajeri olan Necdet Ergezen, önemli açıklamalar yaptı.

'Yunus Akgün'e Fransa ve Belçika'dan ilgi var'

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Ergezen ''Yunus Akgün çok iyi bir sezon geçirdi. Adana Demirspor'un Süper Lig 'e çıkmasında katkı sağladı. Yunus kendini ispatlamayı başardı. Galatasaray'a dönüyor. Zaten Galatasaray'ın oyuncusu. Yunus'a Avrupa'dan ilgi var. Daha önce Belçika'dan teklif almıştı. Şimdi birden çok Avrupa takımı onunla ilgileniyor. Fransa ve Belçika'dan belli kulüplerin çok yoğun bir ilgisi var. Ama Yunus şampiyonluklara alıştı. Tabii ki Galatasaray'da sürekli oynayıp, şampiyonluk yaşamak istiyor. Ama uzun vadede Avrupa'da oynamayı istiyor'' dedi.

'Emrah Başsan'a Süper Lig ekipleri talip'

Erzurumspor’dan ayrılan 29 yaşındaki oyuncu Emrah Başsan ile ilgili konuşan Ergezen, oyuncuya Süper Lig'den teklifler olduğunu açıkladı ve ''Gol ve asistlere katkı sağladı. Daha önce Portekiz'de Vitoria Setubal ve Hollanda'da Fortuna Sitard'ta oynamıştı. Hedefleri olan bir oyuncu ve hedefi olan bir takımda oynamak istiyor. Serbest bir oyuncu; orta Avrupa takımları için cazip bir oyuncu. Şu anda Avrupa'da oynama fikri ağır basıyor; ama günün sonunda ne olur bilmiyorum'' dedi.