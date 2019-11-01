Galatasaray, altyapıdan yetişen Yunus Akgün’ün sözleşmesinin 2023-2024 sezonuna kadar uzatıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbolcumuz Yunus Akgün'ün sözleşmesi 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır” denildi. Fatih Terim'in zaman zaman forma şansı verdiği Yunus'un sözleşmesi sezon sonu sona eriyordu. Cim-Bom, sözleşmesi sezon sonunda biten ve başta Anderlecht olmak üzere Avrupa kulüplerinin radarında olan 19 yaşındaki genç yıldızının sözleşmesini uzatarak önlemini erkenden aldı.

Yunus Akgün kimdir?

7 Temmuz 2000'de İstanbul'da dünyaya gelen Yunus, futbola Galatasaray altyapısında başladı. 2011 yılında Sarı Kırmızılı ekipte forma giymeye başlayan Yunus, altyaş gruplarında forma giydikten sonra 2017 yılında Galatasaray'la profesyonel sözleşme imzaladı. Galatasaray'ın 2000 jenerasyonunun en önemli isimlerinden olan Yunus, genç milli takımlarda 43 kez forma giydi.

Yunus Akgün'ün yıllık ücreti ne kadar?

Galatasaray, genç futbolcunun yıllık ücretiyle ilgili bir detay ise paylaşmadı. Sarı-kırmızılı takımda asgari ücret ile oynayan Yunus’un yeni sözleşmeyle beraber ücretinin 500 bin liraya yakın bir rakam olacağı iddia edildi. Ayrıca genç futbolcunun performansına göre ücretinde ciddi iyileştirmeler de yapılacağı belirtildi.