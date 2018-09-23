Yunus Akgün kimdir? Kaç yaşında, mevkisi ne?

Sezon başı hazırlık kampına dahil edilen ve gösterdiği performansın ardından A Takım kadrosuna dahil edilen Yunus Akgün, ilerleyen zamanlarda sık sık adından söz ettirecek gibi gözüküyor. Fatih Terim tarafından sürekli ilk 18'e giren ve Alanyaspor maçında 83. dakikada oyuna girerek karşılaşmayı 1 asistle tamamlayan Yunus, hocasına özel olarak teşekkür etmişti. Peki, Alanyaspor maçında adından söz ettiren ve Galatasaraylı taraftarların çok ümitli olduğu Yunus Akgün kimdir? Yunus Akgün nasıl keşfedildi, ne kadar kazanıyor? İşte bilinmeyenleri.

Yunus Akgün kimdir?

Galatasaray'da '2000 jenerasyonu'nun yükselen yıldızı genç yıldız henüz 18 yaşında. İstanbul'da dünyaya gelen Yunus, Galatasaray altyapısında yetişti ve forvet, forvet arkası ve her iki kanattada görev yapabiliyor. İki ayağınıda aynı seviyede kullanabilme yeteneğine sahip olan Yunus, 1.73 boyunda. Fatih Terim'in yeni keşfi Yunus Akgün oyun yapısı ve fiziğiyle Griezmann'a benzetiliyor. Terim'in yaz kampına götürdüğü Yunus Akgün hocasını mahçup etmedi ve hazırlık maçlarında gösterdiği performans ile A Takım kadrosuna yükseldi.

Fatih Terim etkisi...

Yunus Akgün'ün yer aldığı 2000 grubu Fatih Terim'in özel ilgilendiği bir grup. Şuan Gençlik Geliştirme Teknik Sorumlusu olarak görev yapan Nedim Yiğit ve diğer alt yapı hocalarının bu grubun yetişmesinde büyük emekleri oldu.

Fiziki yapısı ve oyun tarzıyla Fransızların dünyaca ünlü yıldızı Antoine Griezmann'a benzetilen Yunus Akgün 2000 yaş grubunun en potansiyelli oyuncularından biri.

Yunus Akgün nasıl keşfedildi?

7 yaşında U10 yaş gruplarıyla maçlara çıkan minik Yunus'u ilk keşfeden isim amatör kulüplerden büyük takımlara bir çok futbolcu kazandıran emektar hoca Adem Yeşil...

Galatasaray'a Serhat Galimane istedi

Yunus'u Galatasaray'a alınması isteyen ise dönemin alt yapı antrenörü Serhat Galimane oldu. Şuanda Boluspor'da Sait Karafırtınalar'ın yardımcılığını yapan Serhat Galimane o günleri Fanatik'e anlattı.





"Yunus çok kıymetli bir oyuncu"

"O dönem Galatasaray'da mini-minik takımı çalıştırıyordum. Sürekli amatör kulüplerle hazırlık maçları yapıyorduk. O dönem U10 yaş gurubunu ilk kez Galatasaray kurmuştu. Yunus'u da böyle bir hazırlık maçında dikkatimi çekti. Kosova Güç Spor ile bir gün hazırlık maçı yaptık. U10 takımları karşı karşıya geliyordu ancak Yunus 7 yaşında kendinden büyük oyunculara göre inanılmaz işler yapıyordu. 7 yaşında olmasına rağmen çok rahat adam geçiyordu. Dikkatimizi çekti henüz lisansı yoktu ve Galatasaray'a transfer ettik. Kosova Güç Spor'u çalıştıran Adem Yeşil onu ilk keşfeden isimdi. Biz de Galatasaray'a kazandırılmasını sağladık. Çok kıymetli ve özel bir oyuncu."

Asgari ücret kazanıyor!

U17 Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası kadrosunda yer alan Yunus Akgün ile turnuva dönüşü 3 yıllık sözleşme imzalandı. Genç oyuncu Galatasaray'dan aylık 1.600 TL kazanıyor. Orta halli bir ailenin çocuğu olan yıldız adayı geçtimiz yaz nedereyse tatil yapmadan bireysel antrenör eşliğinde yeni sezona hazırlandı.

Monchi Florya'da izletti...

Yunus Akgün'ün ünü daha A takıma yükselmeden arttı. Geçtiğimiz aylarda Roma Sportif Direktörü Monchi scoutları Yunus'u izlemek için göndermişti.