Yunus Akgün: Kendime güveniyorum

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda, deplasmanda aldığı 1-0'lık galibiyetin rövanşında kendi sahasında Boluspor'u ağırlayan Galatasaray, bu müsabakadan da 4-1 galip ayrılarak çeyrek finale yükseldi.

Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 19, 69 ile 78'inci dakikalarda Yunus Akgün ve 33'üncü dakikada Muğdat Çelik kaydederken, Boluspor'un golü ise 80'inci dakikada Akabueze'den geldi.

Maçın yıldızı Yunus Akgün, maçın ardından yayıncı kuruluşa, "18 yaşında hat-trick yapmak bana nasip oldu. Topu da aldım, ağabeylerime imzalatacağım. Kendime güveniyorum. Bana şans geldiği taktirde elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadelerini kullandı.



