Yunus Akgün kadroya alınmadı

Spor Toto Süper Lig 'in 14. haftasında bu akşam Başakşehir ile karşılaşacak olan Galatasaray 'da teknik direktör Okan Buruk, Yunus Akgün'ü maç kadrosuna almadı.

KADROYA ALINMAMA SEBEPLERİ

Türkiye Kupası'nda Ofspor ile oynanan maça ilk 11'de çıkan Yunus Akgün disiplinden uzak ve tepki çeken tavırlar sergilemişti. Beklenen ve istenen performansı da bir türlü ortaya koyamayan genç futbolcu Başakşehir maçının kadrosuna alınmadı.

TALİPLER VAR! AYRILIK YAKIN...

Sezonun ilk 9 haftasında Yunus'a ilk 11'de görev veren Okan Buruk, devam eden süreçte genç futbolcusunu kazanmak için elinden geleni yaptı ancak olmadı. Fransa Ligue 1 ekibi Reims ile bir başka Fransız kulübün ilgilendiği Yunus Akgün ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılma ihtimali giderek artıyor. Yaz döneminde gelen teklifleri kabul etmeyen Galatasaray, Yunus için devre arasında 6 milyon euro ve üzerinde gelecek teklifleri değerlendirecek.

MAAŞINA ZAM YAPILMADI

Son haftalarda yedek kalan Yunus Akgün’ün, Ofspor maçındaki performansı da sınıfta kaldı. Galatasaray teknik heyeti ve yönetimi de Yunus’un sergilediği oyunu beğenmedi. Arka planda kalmaktan hoşnut olmadığı öğrenilen genç oyuncunun maaşına zam yapılmamasından da rahatsız olduğu ve ayrılığa sıcak baktığı ifade edildi.

(Hürriyet)

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