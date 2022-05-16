Süper Lig 'în 37. haftasının kapanış mücadelesinde Galatasaray 'a deplasmanda 3-2 mağlup olan Adana Demirspor'da Yunus Akgün maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Bonservisi Galatasaray'da bulunan ve Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen Yunus Akgün, Sarı-Kırmızılı taraftarlarının kendisini alkışlaması hakkında, "İlk önce iki takımı da tebrik ederim. İki takımın da taraftarlara çok güzel bir futbol izlettirdiğini düşünüyorum. Ben Galatasaray'da büyüdüm 3 yıl Galatasaray'da forma giydim, bu stada ilk defa Adana Demirspor formasıyla çıktım. Duygusal bir andı benim için. Beklentinin farkındayım. İnşallah Galatasaray'a hazır geleceğim. Beklentileri de karşılamak istiyorum." sözlerini dile getirdi.

"Formsuzluğumuz devam ediyor"

Maçı da değerlendiren genç futbolcu, "Maçta kazanamadık son haftalardaki formsuzluğumuz devam ediyor. Ama bugün en azından bir ışık verdik diyebilirim. Son maçı kazanmak istiyoruz." dedi.

"Montella kariyerimde çok önemli bir yere sahip"

Takımın teknik direktörü Vincenzo Montella'nın kariyerinde önemli bir yere sahip olduğunun da altını çizen Yunus Akgün, "Montella hoca geldikten sonra bana çok destek ve yardımcı oldu. Bana 'yeteneğinin farkında ol, 10 gol atıyorsan, 15'i kovala' diyordu. Hep arkamda oldu. Hep eksiklerime yönelik beni geliştirmeye çalıştı. Ona çok teşekkür ederim Kariyerimde çok önemli bir yere sahip kendisi. " ifadelerini kullandı.



