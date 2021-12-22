Sarı-Kırmızılı ekibin altyapısından yetişen Yunus Akgün, daha fazla forma şansı bulabilmesi için yaz transfer döneminde Adana Demirspor'a kiralanmıştı. Her geçen gün futbolunu geliştiren 21 yaşındaki genç oyuncu, dün de Galatasaray karşısında sahada yer aldı. İlk yarıdaki etkili oyunuyla, Sarı-Kırmızılı futbolculara zor anlar yaşatan yıldız sağ kanat, dün zaferin mimarı oldu, güzel futbolunu iki golle süsledi. 53'te Vargas'ın pasında topla buluşan Yunus, çaprazdan yaptığı vuruş ile rakip fileleri havalandırdı.

Alkışlarla çıktı

5 dakika sonra ilk golün pasını veren Vargas, nefis hareketlerle topu orta sahadan ileriye doğru taşıdı. Vargas'ın son hamlesi sonrasında boşta kalan topa Yunus, yayın dışından yaptığı vuruş ile kaleci İsmail Çipe'yi bir kez daha mağlup etmeyi başardı. 80. dakika alkışlarla oyundan alınan Yunus, eski takımını adeta tek başına devirdi.