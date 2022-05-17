Son iki sezonda Galatasaray 'ın Adana Demir'e kiraladığı Yunus Akgün yaklaşık 10 gün sonra Sarı-Kırmızılı takıma geri dönecek. Yaptığı çıkışla bu sezona damgasını vuran 22 yaşındaki oyuncu Galatasaray taraftarının ilgi gösterdiği isimlerden oldu. Yunus da Sarı-Kırmızılılar'ın kendisine olan ilgisine maçtan önce yumruk şov yaparak karşılık verdi. Maçtan önce böylesi güzellikler yaşanırken karşılaşmada Yunus attığı golle kiralık gittiği Galatasaray'ı bir kez daha üzdü.

8 golün 3'ü Aslan'a

Sezonun ilk yarısında Adana Demirspor'un 2-0 kazandığı maçta fileleri iki kez havalandıran Yunus Akgün dün gece de açılışı yapan isim oldu. 9'da Vargas'ın asistinde fileleri havalandıran ve Adana Demir'i 1-0 öne geçiren genç oyuncu attığı gol sonrası sevinmedi. Yunus'un bu hareketi Galatasaray tribünlerinden büyük alkış aldı. Ligde toplam 8 gole ulaşan Yunus Akgün bunların 3'ünü kiralık geldiği Cim Bom'a karşı buldu.