Yunus Akgün Galatasaray'ı boş geçmedi
Galatasaray'ın Adana Demirspor'a kiraladığı Yunus Akgün 10 gün sonra geri döneceği Sarı-Kırmızılı renkleri bir kez daha boş geçmedi. Sezonun ilk yarısında 2 gol attığı Cim Bom karşısında yine fleleri sarsan 22 yaşındaki oyuncu gol sevinci yaşamadı, büyük alkış aldı.
Son iki sezonda Galatasaray 'ın Adana Demir'e kiraladığı Yunus Akgün yaklaşık 10 gün sonra Sarı-Kırmızılı takıma geri dönecek. Yaptığı çıkışla bu sezona damgasını vuran 22 yaşındaki oyuncu Galatasaray taraftarının ilgi gösterdiği isimlerden oldu. Yunus da Sarı-Kırmızılılar'ın kendisine olan ilgisine maçtan önce yumruk şov yaparak karşılık verdi. Maçtan önce böylesi güzellikler yaşanırken karşılaşmada Yunus attığı golle kiralık gittiği Galatasaray'ı bir kez daha üzdü.
8 golün 3'ü Aslan'a
Sezonun ilk yarısında Adana Demirspor'un 2-0 kazandığı maçta fileleri iki kez havalandıran Yunus Akgün dün gece de açılışı yapan isim oldu. 9'da Vargas'ın asistinde fileleri havalandıran ve Adana Demir'i 1-0 öne geçiren genç oyuncu attığı gol sonrası sevinmedi. Yunus'un bu hareketi Galatasaray tribünlerinden büyük alkış aldı. Ligde toplam 8 gole ulaşan Yunus Akgün bunların 3'ünü kiralık geldiği Cim Bom'a karşı buldu.