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Yunus Akgün Galatasaray'a karşı

Florya'daki Galatasaray Futbol Akademisi'nde yetişen ve sezonu Adana Demirspor'da kiralık geçiren Yunus Akgün, Cim Bom'a karşı görev yapacak olmanın heyecanını yaşıyor.

21 Aralık 2021, Salı 09:26 Son Güncelleme:
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Yunus Akgün Galatasaray'a karşı

Florya'daki Galatasaray Futbol Akademisi'nde yetişen ve sezonu Adana Demirspor'da kiralık geçiren Yunus Akgün, Cim Bom'a karşı görev yapacak olmanın heyecanını yaşıyor. Son maçta Alanyaspor 'a karşı 2 asist yapan 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon Adana Demirspor formasıyla 14 lig maçında 3 gol 3 asistle takımına 6 gollük katkı verdi.

Matias Vargas tehlikesi

Ev sahibi Adana Demir'in en formda isimlerinden biri de Matias Vargas. Bu sezon 4 gol 7 asistle toplam 11 gole katkı sağlayan Vargas, bu alanda 6 gol 6 asisti bulunan Trabzonsporlu Nwakaeme'nin ardından en başarılı isim konumunda yer alıyor.

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