Yunus Akgün: Fatih hoca büyük şans

Yunus Akgün şu ifadeleri kullandı:

“İlk önce ağabeylerimin ve takım arkadaşlarımın ayaklarına ve yüreklerine sağlık. Bu havada zor bir galibiyet. Bugün kazandığımız için evimizdeki maça avantajlı çıkacağız. Bizi bu soğukta yalnız bırakmayan büyük Galatasaray taraftarına çok teşekkür ederiz. Şimdi evimizde oynayacağız, avantajlıyız. İnşallah orada da kazanıp çeyrek finale çıkmak istiyoruz. Fatih Hocamızın olması bizim için büyük bir şans. Bütün genç oyuncular bunu biliyor ve bu şekilde çalışıyor. Elimize gelen şansları en iyi şekilde değerlendireceğiz. Kendimize güveniyoruz, inanıyoruz. İnşallah ileride 11 oyuncusu olmak istiyoruz.”