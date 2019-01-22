Yunus Akgün: Fatih hoca büyük şans

Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turunda Boluspor’u 1-0 yendikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

22 Ocak 2019, Salı 22:30
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Yunus Akgün: Fatih hoca büyük şans

Yunus Akgün şu ifadeleri kullandı:

“İlk önce ağabeylerimin ve takım arkadaşlarımın ayaklarına ve yüreklerine sağlık. Bu havada zor bir galibiyet. Bugün kazandığımız için evimizdeki maça avantajlı çıkacağız. Bizi bu soğukta yalnız bırakmayan büyük Galatasaray taraftarına çok teşekkür ederiz. Şimdi evimizde oynayacağız, avantajlıyız. İnşallah orada da kazanıp çeyrek finale çıkmak istiyoruz. Fatih Hocamızın olması bizim için büyük bir şans. Bütün genç oyuncular bunu biliyor ve bu şekilde çalışıyor. Elimize gelen şansları en iyi şekilde değerlendireceğiz. Kendimize güveniyoruz, inanıyoruz. İnşallah ileride 11 oyuncusu olmak istiyoruz.”

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