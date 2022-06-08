Litvanya-Türkiye maçı sonrası Yunus Akgün: Bu geceyi unutmayacağım

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Litvanya'yı deplasmanda 6-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Milli formayla ilk golünü Litvanya ağlarına bırakan Yunus Akgün, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım formasıyla gol atmanın çocukluk hayali olduğunu dile getiren genç oyuncu, unutamayacağı bir gece yaşadığını aktardı, ''İlk maçımda asist yapmıştım, şimdi gol attım. Unutamayacağım bir gün.'' dedi.

Kazandıkları için mutlu olduklarını ve ''6'da 6 yaparak B Ligi'ne yükselmek istediklerini dile getiren yıldız solak, ''Hak ettiğimiz yer burası değil.'' dedi.







