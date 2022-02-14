Yunus Akgün: Bize engel oluyorlar!

Adana Demirspor'un, Galatasaray 'dan kiraladığı ve bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken genç yıldızı Yunus Akgün 1-1 sona eren Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaşlı futbolculara tepki gösteren 21 yaşındaki futbolcu, "Futbol oynamak istiyoruz, bize engel oluyorlar. Müthiş mücadele ediyoruz, gerçekten bize engel oluyor. Hafta içi biz de Beşiktaş gibi 120 dakika oynadık. Her pozisyonda yerdeydiler. Hakemler daha dikkatli olsun. Bugün 3 puanla ayrılmak isterdik ancak olmadı. Önümüzdeki maçlara bakacağız" dedi.