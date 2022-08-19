Yunus Akgün: Birbirimize alıştıkça daha farklı skorlar gelecek

Galatasaray , Süper Lig 'in 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Galatasaray'ın genç yıldızlarından Yunus Akgün, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Takımın beklenen farklı sonuçları almasında alışma sürecinin etken olacağını belirten Akgün, "Maça biraz üzgün çıktık diyebilirim. Hafta içi başkanımızın annesi vefat etti. Camiamızın başı sağ olsun. Çok pozisyona girdik. Erkenden atsaydık belki de çok farklı bir maç olacaktı. Yavaş yavaş birbirimize alışacağız ve daha farklı skorlar gelecek. Bir sürü yıldız transferler geldi. Alıştıkça çok daha iyi bir Galatasaray olacak. Full konsantre Trabzonspor maçına çıkacağız inşallah" dedi.