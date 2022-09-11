Yunus Akgün: Beklentileri karşılamak istiyorum

Galatasaray , Süper Lig 'in 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-2 kazanan Sarı-Kırmızılı ekipte Yunus Akgün maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Son haftalarda performanslarının arttığının altını çizen genç futbolcu, "Son 2 haftadır artan bir oyunumuz var. İlk haftalarda sadece bunu skora yansıtamıyorduk. Ben asist yaptım, Kerem 2 gol attı. Biz gollere katkı yaptıkça daha farklı skorlar da çıkacak." dedi.

"Geçen sene sezon benim için çok iyi geçmişti"

Taraftarların beklentisinin de farkında olduğunu belirten Yunus Akgün, "Geçen sene sezon benim için çok iyi geçmişti. Taraftarlarımızdan beklenti yüksek ve ben de bu beklentiyi karşılamak istiyorum. Bazen skora yansıtamıyoruz ama Galatasaray forması giydiğimiz sürece elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah böyle devam ederiz." sözlerini dile getirdi.



