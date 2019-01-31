Galatasaray’da Ozan Kabak’tan sonra bir başka 18’lik yetenek daha yurt dışına açılıyor. Son olarak Türkiye Kupası’ndaki Boluspor maçında 3 gol 1 asistlik performans sergileyen Yunus Akgün, bir süredir kendisini takip eden Anderlecht’le anlaşma sağladı. Belçika kulübü, Yunus’un transferi için Galatasaray’a 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Cim Bom böylece, iki genç oyuncusunun transferinden 15 milyon Euro’ya yakın gelir elde etmiş olacak.

Aslan’da tekrar patlayacak

Yunus’un yerine formül hazır. Sarı-Kırmızılılar, Celta Vigo’da kadro dışı kalan Emre Mor’u kiralıyor. 21 yaşındaki solak futbolcu, İspanya’da aradığını bulamazken, Galatasaray’ı yeniden patlama yapmak adına bir fırsat olarak görüyor. Fatih Terim’le Türk Milli Takımı’nda çalışan Emre, resmi imza için kulüplerin anlaşmasını bekliyor.