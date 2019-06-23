2015’ten bu yana Konyaspor’un kalesini koruyan ve Yeşil-Beyazlı takımda kariyerinin en iyi dönemini yaşayan Serkan Kırıntılı, Olympiakos’un da dikkatini çekti. Daha önce adı Fenerbahçe ve Galatasaray’la da adılan 34 yaşındaki file bekçisi için Yunanlar’ın tam 3 milyon Euro’luk teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi. Geride bıraktığımız sezon 33 lig maçına çıkan Serkan, kalesinde toplam 37 gol görmüştü. Konyaspor ile Serkan Kırıntılı’nın 1 yıllık daha mukavelesi bulunuyor. Anadolu Kartal’ı, daha önce Serkan’ı bırakmak istemese de bu seviyede resmi bir teklifin gelmesi halinde değerlendirmeye alabilir.