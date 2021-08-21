Uluslararası Anti-Doping Ajansının (WADA) internet sitesindeki açıklamada, WADA Yürütme Komitesinin (ExCo) bu konudaki kararıyla ilgili Atina laboratuvarı ile Uluslararası Olimpiyat Kurulu ve uluslararası atletizm federasyonlarının bilgilendirildiği belirtildi.

Açıklamada, Atina laboratuvarının söz konusu karara itiraz hakkı bulunduğu, tekrar akreditasyon talebinde bulunabilmesi için WADA tüzüğünün öngördüğü şartları yerine getirmesi gerektiği ifade edildi.

WADA, 2019’da gerçekleştirdiği denetimler sonucunda, kurumsal ve teçhizat açısından yetersiz olduğu gerekçesiyle Atina laboratuvarının faaliyetlerini önce 6, daha sonra 12 olmak üzere 18 aylığına askıya almıştı.

AA