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SDNA: Pelkas, Fenerbahçe’deki ilk maçında kafayla gol atarak fileleri havalandırmayı başardı.

● Gazzetta: Fenerbahçeli Pelkas’tan gollü başlangıç. Yeni takımı Fenerbahçe’de golle buluşması sadece 51 dakikasını aldı, kafayla golünü attı.

● Metrosport: Eski PAOK’lu oyuncu sadece ilk 11’de başlamakla kalmadı, aynı zamanda ilk golünü atmayı başardı. Erol Bulut’un takımı maçı 3-2 kazandı.

● Enikos: Dimitris Pelkas, Türkiye’de gollü bir açılışa imza attı. Eski PAOK kaptanı kilit bir rolde oynadı, en iyi şekilde başlangıç yaptı.

● Sport24: Pelkas, Fenerbahçe’ye imza attıktan sayılı günler sonra, Bulut’un takımında sahaya çıktığı ilk maçında golünü kaydetti, hem de kafayla!

● Inpaok: Dimitris Pelkas, Fenerbahçe formasıyla ideal açılışı yaptı. PAOK’un eski futbolcusu, Göztepe maçında ilk 11’de oynadı ve golünü attı.

● Onsports: Dimitris Pelkas, yeni takımı Fenerbahçe’de hesabı açtı! İlk maçına gollü bir başlangıç yaptı.