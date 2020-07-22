Yunanistan’da final ertelendi

Yunanistan’da iki ezeli rakibi AEK ile Olympiakos’u karşı karşıya getirecek olan mücadele ertelendi. Bu kararın alınmasına; maç öncesinde stat çevresinde emniyet mensuplarının 18 gaz bombası ve 12 beyzbol sopası bulunmasının neden olduğu bildirildi. İki takım taraftarlarının seyircisiz oynanacak mücadeleye rağmen birbirleri ile kapışacak olması nedeniyle final 26 Temmuz’a ertelendi.