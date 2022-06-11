Trabzonspor 'un yıldızı Anastasios Bakasetas fırtınası Yunanistan Milli Takımı'nda sürüyor. UEFA Uluslar Ligi C Ligi 2. Grup'ta 3'te 3 yaparak zirveye çıkan Komşu'da 28 yaşındaki oyuncu, kazandıkları 3 mücadelede de skor katkısı verdi. İlk maçta Kuzey İrlanda deplasmanında 1-0 kazanan Yunanistan'ın tek golünü 39'da Bakasetas attı. Kosova deplasmanında da Yunanistan 1-0'lık skorla gülerken, gol 36'da yine Trabzonsporlu oyuncudan geldi.

Güney Kıbrıs'a 1 gol 1 asist

Önceki akşam Yunanistan'ın Güney Kıbrıs'ı 3-0 yendiği karşılaşmada da perdeyi açan isim yine Fırtına'nın yıldızı oldu. Takımını 8'de öne geçiren Bakasetas bir de asist yaptı. İtalyan kaynaklarının iddialarına göre Fiorentina'nın 9 milyon Euro teklif etmeye hazırlandığı Bakasetas ile ilgili söylenen teklifin gelmesi durumunda, Yunan oyuncuya izin verileceği belirtiliyor.