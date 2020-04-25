Yunanistan futbolu, bahis şikesi skandalıyla sarsıldı.

4 Şubat 2015'te Olympiakos, sahasında ağırladığı Atromitos'u 2-1 mağlup etmişti. Daha sonra Galatasaray forması da giyecek olan Kostas Mitroglou'nun golüyle 73'te 2-0'ı yakalayan Olympiacos, 82'de yediği gole rağmen karşılaşmadan 2-1'lik sonuçla galip ayrılmıştı.

Oynanan karşılaşmada daha sonra Türkiye'de forma giyecek isimlerden Kostas Mitroglou ve Jimmy Durmaz, Olympiacos formaları giyerlerken Stefano Napoleoni de takımı Atromitos'ta sonradan oyuna dahil olmuştu.

Başkanlar ve federasyondan ortak çalışma

2014-15 sezonunda oynanan o maça ilişkin, bahis şikesi soruşturmasını başlatan iddianame ortaya çıktı.

SDNA ve Kathemerini'nin açıkladığı iddianameye göre Olympiacos'un sahibi Evangelos Marinakis, Atromitos'un başkanı Georgios Spanos, maçın hakamleri, Atromitos'un eski teknik direktörü Ricardo Sa Pinto, Atromitos'un sportif direktörü Giannis Angelopoulos ve birçok ismin bahis şikesinin içinde oldukları belirtildi.

Yunanistan'ın eski futbol federasyonu başkanı Giorgos Sarris ve birçok federasyon yetkilisinin de maçın hakemlerini bahis şikesine uygun şekilde ayarlamaktan sorumlu tutulduğu bildiriyor.

Oyuncuların da işin içinde olabileceği belirtilse de henüz açıklanan bir oyuncu ismi bulunmuyor.

Takımlara küme düşme cezası

Yunanistan Futbol Federasyon Disiplin Talimatnamesi'nin 27. maddesine göre şikeye karışan iki takımın da bir alt lige düşürülmeleri gerekiyor.

Ayrıca takımlara 3 milyon Euro seviyesinde para cezası uygulanması gerekliliği bulunuyor.

Ömür boyu futboldan men

Olaya karışan 12 yetkilinin olduğu belirtilirken bu isimlerin ömür boyu futboldan men cezası almaları söz konusu.

Olympiacos'un sahibi Marinakis, aynı zamanda İngiltere'nin köklü ekiplerinden Nottingham Forest'in de sahibi konumunda ve ceza alması durumunda iki takımı da elinden çıkarması gerekecek.