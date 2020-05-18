Yunanistan Süper Ligi için kulüpler anlaşmaya vardı! 6-7 Haziran..

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle durdurulan Yunanistan Süper Ligi'nin yeniden başlaması için kulüpler anlaşmaya vardı.

Yunanistan Süper Ligi ekipleri, koronavirüs salgını sebebebiyle askıya alınan ligler konusunda anlaşmaya vardı. Yapılan görüşmeler sonrasında kulüpler, ligin 6-7 Haziran'da devam etmesine karar verdi. Ligin internet sitesinden yapılan açıklamada, kulüplerin sezonun 6-7 Haziran'da kaldığı yerden devam etmesi için anlaştıkları ve bu talebin federasyonun onayına sunulacağı bildirildi

DHA







