Yunanistan Millî Takımı'nda yeni teknik direktörü Gustavo Poyet oldu. Yunanistan Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Poyet ile 2023 sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Uruguaylı teknik adam, son olarak Şili ekibi Universidad Catolica'da görev yapmıştı. Öncesinde ise Brighton, Sunderland, Betis, Shanghai Shenhua ve Bordeaux'yu çalıştırırken en yüksek puan ortalamasına da Yunanistan'da AEK ile ulaşmıştı.

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Poyet, "Zengin bir tarihi ve dost canlısı insanları olan güzel bir ülkeye geliyorum. Teklif bana ulaşır ulaşmaz onur duydum" ifadelerini kullandı.