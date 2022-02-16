Yunanistan 4. Ligi'nde Pavlos Melas ile Aetos Vassilikon'un karşılaştığı mücadelede, yeşil sahalarda benzerine az rastlanır anlar yaşandı.

Daily Mail'de yer alan habere göre Pavlos Melas rakibi Aetos Vassilikon'u 3-0'la geçerken, galibiyeti ise 37 yaşındaki file bekçisi Grigoris Athanasiou getirdi.

Tecrübeli kaleci karşılaşmada hat-trick yaparak, neredeyse imkansız bir olaya imza attı. Ancak file bekçisinin gollerinin hepsi penaltıdan geldi.

Pavlos Melas maç boyunca üç penaltı kazanırken Athanasiou üç penaltıyı da gole çevirerek takımının galibiyetinde büyük pay sahibi oldu.



