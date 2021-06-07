Yunan raket Sakkari, bir ilki başardı
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık’ta (Roland Garros), Yunan raket Maria Sakkari, klasmanın 5. sırasında yer alan Sofia Kenin’i 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasında çeyrek finale yükseldi.
Başkent Paris’te düzenlenen turnuvanın 9. günü, akşam seansındaki tek erkekler 4. tur karşılaşmalarıyla devam etti.
Kadınlar dünya sıralamasının 18. sırasındaki Maria Sakkari, klasmanın 5. sırasında yer alan Sofia Kenin’i 2-0 yenerek kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasında çeyrek finale yükseldi.
Yunan tenisçi Sakkari, ABD’li rakibi Kenin’i 6-1 ve 6-3’lük setlerle mağlup etti.