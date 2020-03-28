Yunan Messi: Fetfatzidis

Dünya futbolunda her ülke, son 10 yılda kendi Messi’sini yaratmaya çalışıyor. Bu bir gerçek. Boyu kısa, driplingi olan, çok yönlü oyuncu tipini kastediyorum. Yunanistan’da bu potansiyelde görülen isim de Fetfa’ydı. Gerçekten müthiş bir yetenekti, insanlar ondan çok umutluydu. 1.68 boyunda ve telefon kulübesinde bile adam çalımlayabilirdi. Ama şöyle bir gerçek var, beklentileri tam anlamıyla karşılayamadı. Yine de hâlâ 29 yaşında. Güzel de bir hikayesi var...

‘Bana kendimi hatırlatıyor’

Fenerbahçe’den ayrılıp Olympiakos’a gelen Zico, onu altyapıda keşfediyor ve "Bu çocuk bana kendimi hatırlatıyor" diyor. Ve bir anda A takıma aldırıp as takımın oyuncusu yaptırıyor. Ve hatta 18 yaşındayken, 2009 senesinin Kasım ayında Standart Liege’e karşı Şampiyonlar Ligi maçında forma veriyor. Zico’nun keşfi ile Olympiakos’un A takım oyuncusu oluyor. Çalım özelliği, hızı, çok yönlü olması tam da taraftarın istediği özellikler. Sonrasında milli takım kapısı açılıyor. Ama bir eksiği var, o da zayıf olması. Bu yönünden de kurtulamıyor, güçlenemiyor. Kas anlamında, fiziksel olarak tam gelişme sağlayamıyor. Bu da ileri seviyeye gitmesini engelliyor.

Genoa 4 milyon euro ödedi

Her şeye rağmen 2013 senesinde Genoa tam 4 milyon Euro verip onu transfer etti. İtalya’da taktik ve teknik yönden kendini çok iyi geliştirdi. Özellikle tam bir sağ kanat oyuncusu oldu. İşin hem ofansif hem de defansif yönünü nasıl yapacağını öğrendi. 3-5- 2 veya 4’lü defans sisteminde sağ kanadın ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşıladı. 2 yıl sonra parayı tercih ediyor Fetfa ve sürpriz bir kararla Suudi Arabistan’a gidiyor. Orada 3.5 yıl geçiriyor. Ancak bir yabancı oyuncu para için gitse bile, Arabistan’da 3.5 yıl kalamaz. O kaldı ve profesyonelliğini gösterdi. Tam anlamıyla Al Ahli’de bir star oldu.

Bakasetas ve emre Mor...

2 yıl önce ailevi nedenlerden dolayı Yunanistan’a döndü. Ve bu sezon Aris’te etkileyici bir başlangıç yaptı, özellikle asist ve gol anlamında. 9 asist ve 3 gollük katkısı var. Emre Mor’u biraz andırıyor ancak ondan farkı takım oyununu daha iyi biliyor. Takım için oynuyor. Kesinlikle bencil değil. Skor bazında zaman zaman düşük kalması bence en büyük eksikliği. Her şeye rağmen iki kanatta da oynuyor. Kendisi ters ayakla sağı tercih ediyor. Bu nedenle Messi’ye benzetiliyor. İyi bir solak ve Yunanistan Ligi’nin en iyi dripling yapan oyuncusu. Yoktan pozisyonu var edebilir. İçeriye katedip skor şansı yaratabiliyor. Oyuna sonradan girdiği maçlarda da kilidi çözdüğü çok oldu. Kulübeden katkısı önemli seviyede. 29 yaşında tekrar kapasitesini gösterdi ve üst seviyeye çıktı. Alanyaspor’da forma giyen Yunan oyuncular, Bakasetas’tan ve Siopis’ten hiçbir eksiği yok hatta fazlası var. Çalım, içeri katetme ve dripling yeteneği Fetfatzidis’in en öne çıkan özellikleri.