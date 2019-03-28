“Konstantinos Fortounis için söylenebilecek ilk şey, Yunanistan Ligi’nin tartışmasız en iyi futbolcusu olması. Bu, Yunanistan Milli Takımı için de geçerli. Olympiakos’un ligde üst sıralardan kopmaması, Fortounis’in müthiş performansı sayesinde. Takımının en çok gol atan (15) hem de en fazla asist yapan (12) ismi konumunda. Doğal pozisyonu forvet arkası. Kanatlarda da oynayabiliyor ancak açıkçası bu pozisyonu sevdiği pek söylenemez. Zaman zaman sahte 9 olarak da görev yaptı ve çok da başarılı oldu.”

‘Hızlı düşünüyor’

“Fortounis, şut, pas ve teknik anlamında doğal bir yeteneğe sahip. Modern bir orta saha oyuncusu. Topla oynarken de topsuzken de hızlı hareket edip, hızlı düşünüyor. Oyun kurmadaki yeteneğiyle, arkadaşlarını da oynatıyor, performanslarını artırıyor. Tek başına maçı çevirecek, kazandıracak kadar yetenekli bir futbolcu.”

‘Maaşı 1 milyon Euro’

“Daha önce yurt dışı deneyimini, Almanya’da Kaiserslautern ile yaşadı. Aslında o dönem (2011 yılı) Juventus da istemişti ancak bazı sebepler nedeniyle Kaiserslautern’i seçti. Bu transfer gerçekleştiğinde 19 yaşındaydı. Çok gençti. Yanlış zamanda, yanlış kulübü seçti. Ancak Olympiakos’la Yunanistan’a döner dönmez yeniden eski günlerine döndü. Bence yeniden yurt dışında şansını denemiş olması gerekirdi. Biraz geç kaldı ama bu yaz gidecek gibi görünüyor. 1 yıl sözleşmesi kaldı ve Olympiakos’taki maaşı senelik 1 milyon Euro civarında. Birçok kulüp için ideal bir transfer olur.”

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Milli takımı sırtladı

26 yaşındaki oyuncu, EURO 2020 Elemeleri J Grubu’nda Yunanistan’ın oynadığı ilk 2 maçta da 11’de görev yaptı. Fortounis, Liechstenstein karşısında forvet arkasında oynadı. Komşu, güçsüz rakibi önünde kilidi açmakta zorlanırken, yıldız futbolcu sahneye çıktı ve takımını öne geçirdi. Karşılaşma 2-0 bitti. Fortounis, Bosna Hersek önünde ise sağ kanatta maça başladı.

Bosna, skoru 2-0 yaptı. Fortounis’in penaltısıyla Yunanistan’ın geri dönüşü başladı, Kolovos’un golüyle mücadele 2-2 tamamlandı. 26 yaşındaki oyuncu, her iki karşılşamada da ağları sarsarak Yunanistan’ın 2 maçtan 4 puan çıkarmasını sağladı.