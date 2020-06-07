Yunan devleri Joffrey Lauvergne'i istiyor

Turkish Airlines EuroLeague'deki Yunanistan temsilcileri Olympiacos ve Panathinaikos'un, Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Joffrey Lauvergne ile ilgilendikleri belirtildi.

07 Haziran 2020, Pazar 15:25 Son Güncelleme:
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Yunan devleri Joffrey Lauvergne'i istiyor

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sakatlıkların da etkisiyle takımda beklentileri karşılayamayan Joffrey Lauvergne ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. 

Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek oyuncu ile yeni bir anlaşma yapılması beklenmiyor. Sezon sonunda serbest kalacak oyuncunun durumunu takip eden ekipler ise açıklandı. 

Basketball Rumours EU'nun iddiasına göre Yunan devleri Olympiacos ile Panathinaikos, Fransız oyuncunun durumunu yakından takip ediyorlar. Olympiacos, oyuncunun menajeri ile temasa geçerken henüz bir teklif yapılmış değil. Panathinaikos'un ise transfer listesinde yer aldığı belirtiliyor. 

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