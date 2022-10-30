Valerien Ismael yönetiminde beklentileri karşılayamayan Beşiktaş 'ta flaş bir gelişme yaşandı. Siyah - beyazlı yönetim, Fransız teknik adamla yolları ayırarak teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş'i getirdi.

Geçen sezon Abdullah Avcı ile mutlu sona ulaşan Trabzonspor ise Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon da şampiyonluğun favori takımları arasında gösteriliyor.

Kadroda bazı eksikleri bulunan iki takım da devre arası transfer dönemini bekliyor.

YUNAN BASININDAN FLAŞ İDDİA

Yunan Sportime'da yer alan habere göre, Trabzonspor ve Beşiktaş, AEK Atina ile PAOK arasında oynanacak olan Yunanistan Ligi maçına gözlemcilerini gönderdi.

Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra Lazio, Frankfurt, Lille ve Fiorentina, AEK'nın sağ kanat oyuncusu Levi Garcia'yı takip edecek.

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LEVI GARCIA'NIN İSTATİSTİKLERİ

Comparisonator'den alınan verilere göre, Trinidad Tobagolu oyuncu bu sezon ligde dokuz maçta forma şansı bulurken beş kez de fileleri havalandırdı.

25 kez kaleyi yoklayan 24 yaşındaki oyuncu bu şutlarda sekiz isabet sağladı. 32 kez topla birlikte dripling yapan Garcia bu driplinglerin 12'sini başarıyla tamamladı.

Levi Garcia ligde oynadığı maçlarda 4.28 XG üretti.