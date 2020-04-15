Yumurtalık kisti belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır?

Yumurtalık kistleri, yumurtalıklarınızda oluşan katı veya sıvı dolu keselerdir. Birçok kadın yaşamlarının bir noktasında yumurtalık kistleri geliştirir. Bu kistler genellikle yumurtlama sırasında oluşur, bu da yumurtalıklarınızdan birinin yumurta bıraktığı aylık döngünüz boyunca geçen zamandır.

Yumurtalık kisti belirtileri nelerdir?

Yumurtalık kistleri bazen ağrıya ve diğer semptomlara neden olur, ancak bazen herhangi bir semptoma neden olmazlar. Genellikle kistler oluşur ve birkaç hafta içinde veya bir ila üç ayda kendiliğinden geçer.

Çoğu yumurtalık kisti iyi huylu olmasına rağmen nadir durumlarda kistler yumurtalık kanserinin bir işaretidir. Bu nedenle, yumurtalık kistlerinin varlığını gösterebilecek semptomları doktorunuza bildirmek her zaman akıllıca olacaktır.

Yumurtalık kistinin belirtileri nelerdir?

Yumurtalık kistinin birçok belirtisi olabilir. Bunlardan ilki pelvik ağrıdır. Kasığınızda pelvik ağrı hissedersiniz. Yumurtalık kistleri pelvik ağrının birçok olası nedeninden biridir. Yumurtalık kistlerinin ağrısı keskin veya donuk hissedilebilir. Uzun süre ağrı hissedebilirsiniz ya da bu ağrı gelip gidebilir. Yumurtalık kisti ile ilgili ağrı, adet döneminiz boyunca daha kötü olma eğilimindedir. Adet döneminiz boyunca üretilen hormonlar yumurtalık kistlerinin oluşmasına veya büyümesine neden olarak ağrıyı tetikleyebilir.

Yumurtalık kistleri belirtileri nelerdir?

Bir kist yırtıldığında, pelvik bölgenizde ani ve şiddetli ağrı hissedebilirsiniz. Yumurtalık kistlerinden gelen ağrı, pelvik alanın ötesine belinize veya uyluklarınıza kadar gidebilir. Buna sevk ağrısı denir.

Birçok kadın gibi, adet döneminiz boyunca şişkinlik yaşayabilirsiniz, ancak yumurtalık kisti büyüdüğünde ortaya çıkabilecek olağan dışı şişkinliğe dikkat edin.

Bulantı ve kusma bazen bir yumurtalık kisti yumurtalıklarınızdan birinin bükülmesine neden olduğunda ortaya çıkabilir.

Yumurtalık kistleri mesanenizin veya bağırsaklarınızın hareketini etkileyebilir, böylece onları boşaltmakta güçlük çekersiniz. Ayrıca daha sık idrara çıkmanız gerektiğini de görebilirsiniz.

Yumurtalık kisti belirtisi nelerdir?

Bir yumurtalık kisti enfekte olursa, ateşiniz yükselebilir. Yumurtalık kistleri bazen beklemedik kanamaya neden olabilir. Açıklanamayan kanamanız varsa bu, dikkat gerektiren tıbbi bir durumun işareti olabilir. Nadir durumlarda, yumurtalık kistleri şaşırtıcı derecede büyüyebilir.

Boyutları, meydana gelebilecek şişkinlik ile birlikte, kilonuzda bir fark yaratabilir. Yumurtalık kistleri bazen seks sırasında ağrı veya rahatsızlığa neden olabilir. Bu özellikle, endometriozis olarak bilinen ve uterus dokusunun uterus dışında büyüdüğü bir durum olan endometriozisli kadınlarda görülen bir tür yumurtalık kisti geliştirirseniz mümkündür.

Over kisti belirtileri nelerdir?

Polikistik over sendromu olarak bilinen bir duruma sahip kadınlarda, zamanla birçok yumurtalık kisti oluşur. Bazen polikistik over sendromu olan kadınlar hamile kalmakta zorlanabilirler. Birçok yumurtalık kisti kendi kendine kaybolsa da, bazıları cerrahi olarak çıkarılmalıdır.

Yumurtalık kistleri genellikle hamile kalmanızı engellemez, ancak bazen gebe kalmayı zorlaştırabilirler. Kistlerinizi çıkarmak için bir operasyona ihtiyacınız varsa, cerrahınız mümkün olduğunda doğurganlığınızı korumayı amaçlayacaktır.

Bu sadece kisti çıkarmak ve yumurtalıkları sağlam bırakmak veya sadece bir yumurtalığı çıkarmak anlamına gelebilir. Bazı durumlarda, her iki yumurtalığınızı çıkarmak için ameliyat gerekebilir, bu durumda artık yumurta üretmezsiniz. Ameliyattan önce doğurganlığınız üzerindeki potansiyel etkiler hakkında cerrahınızla konuştuğunuzdan emin olun.

Yumurtalık kisti nasıl anlaşılır?

Bazı durumlarda, yumurtalık kistlerine endometriozis gibi altta yatan bir durum neden olur.

Endometriozis, rahimi çevreleyen doku parçaları fallop tüpleri, yumurtalıklar, mesane, bağırsak, vajina veya rektumda rahim dışında bulunursa ortaya çıkar. Kanla dolu kistler bazen bu dokuda oluşabilir.

Polikistik over sendromu, yumurtalıklarınızda çok sayıda küçük, zararsız kistin gelişmesine neden olan bir durumdur. Kistler yumurtlamaya yetişmeyen ve değişen hormon seviyelerinin bir sonucu olan küçük yumurta folikülleridir.

Doktorunuz vücudunuzda yumurtalık kisti olabileceğini düşünüyorsa, muhtemelen vajinanın içine yerleştirilmiş bir cihaz kullanarak yapılan bir ultrason taraması için yönlendirileceksiniz. Ultrason taraması sırasında bir kist tanımlanırsa, bunu birkaç hafta içinde tekrarlayan bir ultrason taraması izler.