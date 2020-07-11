Kadın hastalıklarından bir tanesi olan üreme sistemi ile alakalı olan hastalıklardan biri de özellikle son yıllarda çok hızlı artış gösteren yumurtalık kanseridir. Sadece kadınlarda görülebilen görülen yumurtalık kanseri tedavi edilmediğinde ölümle sonuçlanabilen hastalıklardan biridir.

Yumurtalık kanseri nedir?

Yumurtalık kanseri diğer adıyla over kanseri kadınların üremesine yardımcı olan yumurtalıkların kanser hücreleri ile tanışması sonucu oluşmaktadır. Yumurtalıklarda farklı yapılarda olan birçok hücreler bulunmaktadır. Bu hücrelerde hızla ve kontrolsüz bir şekilde bölünme ve çoğalma sonucu yumurtalık kanseri oluşmaktadır.

Yumurtalık kanserinin %80 bölümü epitelyum dokularda oluşarak genelde menopoz sonrası görülmektedir. 20 yaş altındaki yumurtalık kanseri vakalarının %60 civarı ise embriyonik tümörlerde görünmektedir.

Yumurtalık (Over) kanseri belirtileri nelerdir?

Yumurtalık kanseri birçok kanser de olduğu gibi o bölgeye kanserli hücrelerin hızla çoğalması sonucu oluşmaktadır. Yumurtalık kanseri nedenleri net olarak bilinmese de genelde çevresel ve genetik faktörler yumurtalık kanserini nedenleri arasında görülmektedir.

Yumurtalık kanseri belirtileri ise başlangıçta çok fazla belirti vermeyen yumurtalık kanseri genelde karın ağrısı, şişkinlik hissi, mide rahatsızlıkları şeklinde kendini göstermektedir. Yumurtalık kanserinde ileri safhalarda ele gelen kitle aşağı rahime doğru hissedilen basınç, karın şişliği idrar ve bağırsaklarda şikayetler karında sıvı birikmesi çevredeki organları rahatsız etmesi gibi durumlar söz konusudur.

Her yumurtalık kanserinde görülmese de yumurtalık kanserinin bazı türlerinde hormonal bozukluklar da görülmektedir. Adet düzensizlikleri, tüylenme, saç dökülmesi gibi hormonal bozukluklar da yumurtalık kanserinin belirtileri olarak söylenebilir. Ancak genel olarak yumurtalık kanseri belirtileri;

- Kabızlık yaşanması

- Sık sık idrara çıkma ihtiyacı

- İştah kaybı ve buna bağlı olarak sürekli tok hissetmek

- Vajinal kanama

- Kilo kaybı

- Karında şişkinlik

- Kasıklarda ağrı

Hazımsızlık ve bulantı yumurtalık kanserinin en sık görülen belirtileridir.

Yumurtalık kanseri tedavisi nasıl yapılır?

Kanser tanısı konulduktan sonra acil olarak tedaviye geçilmesi gerekmektedir. Tüm kanser türlerinde olduğu gibi yumurtalık kanserinde de erken teşhis hayat kurtarıcı bir etkiye sahiptir. Kanserinin tedavisinde cerrahi tedavi yöntemi uygulanır. Aynı zamanda cerrahi tedavi yöntemi bittikten sonra kemoterapi seansları başlar.

İlerleyen safhalarda yumurtalık kanserinin diğer organlara zarar vermesi ihtimaline karşı daha öncesinde kemoterapi seansları uygulanarak bölgedeki tümörün küçültülmesi amaçlanır. Daha sonra cerrahi yöntem uygulanarak kanserli kitle ve dokular temizlenir.

Kanserli dokunun olmaması durumuna göre kişilerde kemoterapi ve radyoterapi uygulaması görülüp ya da görülmemesine karar verilir. İhtiyaç durumunda 6-9 kür şeklinde kemoterapi ya da radyoterapi uygulanmaktadır.

Yumurtalık kanseri ne kadar sürede ilerler?

Yumurtalık kanseri tümörün durumuna göre tedaviye olumlu yada olumsuz cevap veren bir özelliğe sahiptir. Erken teşhis tüm kanser türlerinde olduğu gibi yumurtalık kanserinde de çok önemlidir. Yumurtalık kanseri teşhisinden sonra yüzde 80-90 oranında bölgeden temizlenebilir. Ancak bu orana rağmen yumurtalık kanserinde iyileşme durumu %40 -50 civarıdır. Yumurtalık kanseri hızla yayılan kanser türlerinden bir tanesidir. İlk evrelerde belirti vermeyen yumurtalık kanseri vücudu hızlı bir şekilde sarmaya başlar.

Yumurtalık kanseri evreleri nelerdir?

Yumurtalık kanseri birçok evreden oluşan bir kanser türüdür. 4 evre ve bu 4 evrenin alt evreleri şeklinde sıralanır. İlk evrelerde kanserinin teşhisi yapılırsa tedavisi kolaylaştırır.

Evre: kanserli hücrelerin sadece yumurtalıklarda olduğu evredir. Bu süreçte yumurtalık kanserinin tedavisi oldukça kolaydır.

Evre : Kanserli hücreler leğen kemiği tarafından çevrilen organlara da sıçradığı evredir Evre: Kanseri karın içine yayıldığı aynı zamanda kanser lenf bezlerinde tutulduğu evredir. Evre: Kanser akciğer, karaciğer ve diğer uzak organlara da sıçramıştır. Bu yüzden tedavisi daha zordur.

Yumurtalık kanseri tedavisi için bitkisel çözüm ve öneriler

Milyonlarca yıldır modern tıp gelişmeden önce hastalıkların tedavisi için bitkisel tedaviler kullanılmaktaydı. Modern tıbbın gelişmesi ile bitkisel yöntemler değişerek yerini modern ttıp yöntemleri ve ilaçları almıştır. Kanser türlerinden de modern tıp yöntemlerinin yanı sıra şifalı bitkilerin iyileştirici gücünden yararlanılmaktadır.

Yumurtalık kanseri tedavisi için özellikle reishi mantarı, ginseng, zerdeçal, yaban mersini gibi bitkiler kullanılmaktadır. Kanser tedavileri için fitoterapi uzmanları tarafından bitkisel ürünler geliştirilmektedir. Bu bitkisel ürünler birçok hastalıkta kullanılabileceği gibi kanser tedavisinde de kullanılır ve modern tıbba ve destek olması açısından oldukça önemlidir.



