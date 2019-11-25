Yumurta Diyeti Nasıl Yapılır? Haşlanmış Yumurta Diyeti İle Kilo Vermenin Yöntemi
Yumurta yüksek protein değeri ve besleyici olması nedeni ile sofraların vazgeçilmezi olmaktadır. Özellikle kahvaltının olmazsa olmazı olan yumurta farklı şekillerde tüketilmektedir. Ayrıca birbirinden güzel tatlı ve yemek tariflerinde de yer almaktadır. Protein içeriği ve besleyici olası ile vücudun ihtiyacı olan enerjiyi sağlamaktadır. Güçlü bağışıklık sistemi ve sağlam kemik yapısı için de önemlidir.
Yumurta yüksek protein değeri ve besleyici olması nedeni ile sofraların vazgeçilmezi olmaktadır. Özellikle kahvaltının olmazsa olmazı olan yumurta farklı şekillerde tüketilmektedir. Ayrıca birbirinden güzel tatlı ve yemek tariflerinde de yer almaktadır. Protein içeriği ve besleyici olası ile vücudun ihtiyacı olan enerjiyi sağlamaktadır. Güçlü bağışıklık sistemi ve sağlam kemik yapısı için de önemlidir.
Kilo Vermeye Yardımcı Yumurta
Son derece besleyici olan yumurta ile kilo vermek te mümkündür. Son yıllarda yumurta diyeti em çok tercih edilen diyet listelerinin başında gelmektedir. Sağlıklı beslenerek ve aç kalmadan kilo verme konusunda yumurta diyeti etkili olmaktadır. Gün boyu ihtiyaç duyulan enerjiyi sağlayan bir besin olarak tüketilmektedir. En önemli özelliği ise tok tutması ve yağ yakımını destekleyici olmasıdır. Haşlanmış yumurta diyeti ile sağlıklı ve kalıcı kilo vermek mümkün olmaktadır.
Haşlanmış Yumurta Diyeti
Yumurta tok tutan, enerji veren ve yağ yakımını hızlandıran besin olarak diyet listelerinde ilk sırada yer almaktadır. Ancak diyette yumurtanın tüketim şekli son derece önemli olmaktadır. Yumurtanın haşlanarak tüketilmesi tüm diyetlerde önerilmektedir. Bu nedenle de hızlı ve kalıcı kilo verdiren haşlanmış yumurta diyeti uygulanmaktadır. Haşlanmış yumurtayı ağırlıklı olarak tüketerek 1 haftada 4-6 kilo vermek mümkün olmaktadır. Peki, kilo vermede etkili olan yumurta diyeti nasıl yapılır?
Haşlanmış Yumurta Diyeti Listesi
Diyet yaparken diyet listesine uymak oldukça önemlidir. Küçük kaçamaklar diyetin istenilen sonucu vermesinin önündeki en büyük engeldir. Kilo alımı genellikle durdurulamayan iştah sonucunda oluşmaktadır. Kaçamaklar iştah kontrolünün zor olmasının en büyük nedenidir. Bu nedenle de haşlanmış yumurta diyeti listesi de istikrarlı bir şekilde uyması gereken bir diyet listesidir. Haşlanmış yumurta diyeti listesi şu örnek menü ile verilebilir ;
1.GÜN
Kahvaltıda; 2 adet haşlanmış yumurta ve 1 porsiyon meyve
Öğle yemeğinde; 2 haşlanmış yumurta, salata ve orta boy portakal
Akşam yemeğinde; Yeşil salata ve ızgara tavuk
2.GÜN
Kahvaltıda; 2 haşlanmış yumurta, meyve
Öğle yemeğinde; ızgara tavuk, salata
Akşam yemeğinde; meyve ve 2 dilim kepek ekmek
3.GÜN
Kahvaltıda; 2 adet haşlanmış yumurta ve meyve
Öğle yemeğinde; peynir, domates ve 1 dilim kepek ekmeği
Akşam yemeğinde; Yeşil salata ve ızgara tavuk
4.GÜN
Kahvaltıda; meyve ve 2 adet haşlanmış yumurta
Öğle yemeğinde; meyve
Akşam yemeğinde; ızgara tavuk ve salata
5.GÜN
Kahvaltı; 2 haşlanmış yumurta, meyve
Öğle; haşlanmış sebze, 2 adet haşlanmış yumurta
Akşam; ızgara balık, salata
6.GÜN
Kahvaltı; 2 haşlanmış yumurta ve meyve
Öğle; meyve
Akşam; ızgara tavuk ve salata
7.GÜN
Kahvaltı; meyve ve 2 adet haşlanmış yumurta
Öğle; haşlanmış sebze, haşlanmış tavuk ve domates
Akşam; haşlanmış sebze
Yumurta diyetinde önemli olan yumurtanın yağsız olarak tüketilmesidir. Yukarıdaki liste yumurta diyeti tarifi için örnek olarak verilebilir. Örnek menüde yer alan benzer günler değiştirilebilmektedir.
Haşlanmış Yumurta Diyetini Uygulamaması Gerekenler
-Karaciğer rahatsızlığı olanlar,
-Kolesterolü yüksek olan kişiler,
-Düzenli ilaç kullanması gerekenler,
-Safra kesesi çeşitli sebeplerden alınmış olan kişiler,
- Kalp rahatsızlığı olan kişiler,
-Fazla yumurtaya tüketiminde alerjisi oluşan kişiler.
Yumurta Diyeti Yaparken Uzak Durulması Gereken Besinler
Tüm diyetlerde olduğu gibi yumurta diyetinde de tüketilen besinlere dikkat etmek gerekmektedir. Yağlı yiyecekler, hazır gıdalar, paketli, ürünler, gazlı ve şekerli içeceklerden özellikle uzak durmak gerekmektedir. Ayrıca yumurta diyeti ile kilo verenler karbonhidrat, hamurlu yiyeceklerden de uzak durmaktadır. Böylece yumurta tüm gün tokluk hissi vermektedir. Fazla enerji almak yerine vücutta depolanan yağlar yakılarak kalıcı kilo verilmektedir.