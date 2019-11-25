Yumurta yüksek protein değeri ve besleyici olması nedeni ile sofraların vazgeçilmezi olmaktadır. Özellikle kahvaltının olmazsa olmazı olan yumurta farklı şekillerde tüketilmektedir. Ayrıca birbirinden güzel tatlı ve yemek tariflerinde de yer almaktadır. Protein içeriği ve besleyici olası ile vücudun ihtiyacı olan enerjiyi sağlamaktadır. Güçlü bağışıklık sistemi ve sağlam kemik yapısı için de önemlidir.

Kilo Vermeye Yardımcı Yumurta

Son derece besleyici olan yumurta ile kilo vermek te mümkündür. Son yıllarda yumurta diyeti em çok tercih edilen diyet listelerinin başında gelmektedir. Sağlıklı beslenerek ve aç kalmadan kilo verme konusunda yumurta diyeti etkili olmaktadır. Gün boyu ihtiyaç duyulan enerjiyi sağlayan bir besin olarak tüketilmektedir. En önemli özelliği ise tok tutması ve yağ yakımını destekleyici olmasıdır. Haşlanmış yumurta diyeti ile sağlıklı ve kalıcı kilo vermek mümkün olmaktadır.

Haşlanmış Yumurta Diyeti

Yumurta tok tutan, enerji veren ve yağ yakımını hızlandıran besin olarak diyet listelerinde ilk sırada yer almaktadır. Ancak diyette yumurtanın tüketim şekli son derece önemli olmaktadır. Yumurtanın haşlanarak tüketilmesi tüm diyetlerde önerilmektedir. Bu nedenle de hızlı ve kalıcı kilo verdiren haşlanmış yumurta diyeti uygulanmaktadır. Haşlanmış yumurtayı ağırlıklı olarak tüketerek 1 haftada 4-6 kilo vermek mümkün olmaktadır. Peki, kilo vermede etkili olan yumurta diyeti nasıl yapılır?

Haşlanmış Yumurta Diyeti Listesi

Diyet yaparken diyet listesine uymak oldukça önemlidir. Küçük kaçamaklar diyetin istenilen sonucu vermesinin önündeki en büyük engeldir. Kilo alımı genellikle durdurulamayan iştah sonucunda oluşmaktadır. Kaçamaklar iştah kontrolünün zor olmasının en büyük nedenidir. Bu nedenle de haşlanmış yumurta diyeti listesi de istikrarlı bir şekilde uyması gereken bir diyet listesidir. Haşlanmış yumurta diyeti listesi şu örnek menü ile verilebilir ;

1.GÜN

Kahvaltıda; 2 adet haşlanmış yumurta ve 1 porsiyon meyve

Öğle yemeğinde; 2 haşlanmış yumurta, salata ve orta boy portakal

Akşam yemeğinde; Yeşil salata ve ızgara tavuk

2.GÜN

Kahvaltıda; 2 haşlanmış yumurta, meyve

Öğle yemeğinde; ızgara tavuk, salata

Akşam yemeğinde; meyve ve 2 dilim kepek ekmek

3.GÜN

Kahvaltıda; 2 adet haşlanmış yumurta ve meyve

Öğle yemeğinde; peynir, domates ve 1 dilim kepek ekmeği

Akşam yemeğinde; Yeşil salata ve ızgara tavuk

4.GÜN

Kahvaltıda; meyve ve 2 adet haşlanmış yumurta

Öğle yemeğinde; meyve

Akşam yemeğinde; ızgara tavuk ve salata

5.GÜN

Kahvaltı; 2 haşlanmış yumurta, meyve

Öğle; haşlanmış sebze, 2 adet haşlanmış yumurta

Akşam; ızgara balık, salata

6.GÜN

Kahvaltı; 2 haşlanmış yumurta ve meyve

Öğle; meyve

Akşam; ızgara tavuk ve salata

7.GÜN

Kahvaltı; meyve ve 2 adet haşlanmış yumurta

Öğle; haşlanmış sebze, haşlanmış tavuk ve domates

Akşam; haşlanmış sebze

Yumurta diyetinde önemli olan yumurtanın yağsız olarak tüketilmesidir. Yukarıdaki liste yumurta diyeti tarifi için örnek olarak verilebilir. Örnek menüde yer alan benzer günler değiştirilebilmektedir.

Haşlanmış Yumurta Diyetini Uygulamaması Gerekenler

-Karaciğer rahatsızlığı olanlar,

-Kolesterolü yüksek olan kişiler,

-Düzenli ilaç kullanması gerekenler,

-Safra kesesi çeşitli sebeplerden alınmış olan kişiler,

- Kalp rahatsızlığı olan kişiler,

-Fazla yumurtaya tüketiminde alerjisi oluşan kişiler.

Yumurta Diyeti Yaparken Uzak Durulması Gereken Besinler

Tüm diyetlerde olduğu gibi yumurta diyetinde de tüketilen besinlere dikkat etmek gerekmektedir. Yağlı yiyecekler, hazır gıdalar, paketli, ürünler, gazlı ve şekerli içeceklerden özellikle uzak durmak gerekmektedir. Ayrıca yumurta diyeti ile kilo verenler karbonhidrat, hamurlu yiyeceklerden de uzak durmaktadır. Böylece yumurta tüm gün tokluk hissi vermektedir. Fazla enerji almak yerine vücutta depolanan yağlar yakılarak kalıcı kilo verilmektedir.



