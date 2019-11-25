Sağlıklı olan tahıl türleri arasında bulunan yulaf, gluten içermeyen besin bileşimine sahiptir. Genel olarak kahvaltı zamanlarında yulaf ezmesi tüketimi ile bilinir. Bunun dışında, besin değerinin çok sağlıklı ve yüksek bir yiyecek olmasından ötürü birçok ürün içinde kullanılıyor.

Bunlar; bisküvi, ekmek, kurabiye, granola barları, kahvaltı gevrekleri, probiyotik içeren içecekler, bebek maması şeklinde sıralanabilir. Sağlık adına yulafın faydaları çoktur. Yulaf; kalbin sağlığını korur, kolesterol seviyesini düzenler, sindirim sistemiyle kan şekeri seviyesini normale dönüştürür, daha sağlıklı cilde sahip olunmasına yardımcı olur ve kilo verdirir.

Yulaf Hakkında

Yulafın bilimsel ismi; Avena Sativa'dır. Yulaf bir tür tahıldır. Yapısı içerisinde vücut adına gereken mineral, vitamin, antioksidan ve lifleri barındırmaktadır. Bunun dışında sağlık adına oldukça yararlı tanımlanan beta- glukan isimli, eşsiz bir çözünür lif içermektedir. Oldukça iyi bir karbonhidrat ve lif kaynağı olmasının yanı sıra, yağ ve protein açısından da diğer tahıllara göre çok zengindir.

Yulafın Faydaları

Yulaf, insan sağlığı açısından pek çok faydaya sahiptir. Yulafın yararları aşağıdaki gibidir;

- Kalp sağlığına olumlu etkileri;

Kalp hastalıkları, bütün dünya çapında yaygın şekilde görülen en tehlikeli hastalıklar içerisinde yer almaktadır. En önemli nedenlerinden birisi, kötü kolesterol şeklinde bilinen LDL değerlerinin yüksek olmasıdır. Yulaf içermiş olduğu beta- glukanla LDL seviyesini düşürür.

- Enerjinin artmasına yardımcı olur;

Karbonhidrat, vücudun ilk enerji kaynağıdır. Yulaf, bu bakımından zengindir. Sabahları tüketilen yulaf ile kan şekerinin seviyesi düşmeden uzun zamanlı bir enerji desteği sağlanır.

- Kolon kanseri riskini en aza indirger;

İçermiş olduğu antioksidanlar ile kanserle mücadelede birebirdir. Yulafta bulunan lif ise kolon ve rektal kanserlerini önleyebilir. Yalnızca yulaf içerisinde yer alan avenantramidler, sağlıklı hücrelere zarar vermeyerek kanser hücrelerinin büyümesini önlemektedir.

- Bağışıklığı artırır;

Yulafta bulunan beta- glukan, bağışıklığın artmasına yardımcı olur. Vücuttaki immün hücrelerin hepsinde, beta- glukanı emmek adına tasarlanan özel reseptörler bulunur ve bunlar; beyaz kan hücresinin hareketlerini çoğaltarak, kişiyi hastalıklardan korur. Bunun dışında yaraların daha kolay iyileşmesini ve antibiyotiklerin daha fazla etki göstermesine yardımcı olur.

- Yulaf ile zayıflama;

Yulaf çok doyurucu bir gıdadır. Daha uzun ve yavaş zamanda sindirildikleri için bireyi tok tutup, gereksiz biçimde kalori alınmasını engeller. Bu ise kilo verilmesine destek olabilir.

Yulaf Ezmesi Hakkında

Kabukları çıkarılarak, yulafların buharda pişirilmesi, ezilmesi ve yassı hale getirilmesi şeklinde tanımlanabilir. Bu şekilde raf ömrünü uzatmak adına kurutulmaktadır. Genel olarak yulaf ezmesi marketlerde satılan bir çeşit olup, tüketilmeye hazır konumdadır. Daha lezzetli olmaları adına paketlere ek kuru meyve, aroma ve tatlandırıcı ilave edilmektedir. Satın alırken ek şeker olup olmadığının kontrol edilmesi yulaf ezmesi kalori açısından önemli olabilir.

Evde Yulaf Ezmesi Yapımı

Yulaf ezmesi, su ile haşlanıp ezilmesiyle yapılan yiyecektir. En kolay biçimde hazırlanışı aşağıda verilen tarifteki gibidir;

Malzemeler:

Yarım su bardağı yulaf ezmesi,

Bir su bardağı süt ya da su,

Bir çimdik tuz,

Yapımı:

Bütün malzemeleri tencere içerisine koyup kaynatmak gerekir. Daha sonra altı kısılarak yulaflar yumuşayana dek, karıştırılarak pişirilir. Tarifin lezzetli olması için; meyve, tarçın, fındık, yoğurt gibi yiyecekler ilave edilebilir.

Yulafın Zararları

Yulaf, sağlıklı bireylerde olumsuz etkiyi pek yaratmaz. Kimi kişilerde şişkinliğe ve gaza sebep olabilir. Bunun dışında avenin duyarlılığı bulunan bireylerin yulaf tüketmemesi gerekmektedir. Çünkü bu bireylerde yulaf tüketiminin, sindirim sistemi hastalıklarına yol açtığı söylenebilir. Yulafın zararları hakkında tam bir şey söylemek mümkün değildir. Bunun dışında kişide herhangi bir sindirim sistemi sorunu bulunuyorsa doktora danışmak önemlidir.



