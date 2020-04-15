Yulaf, buğdaygiller familyasına mensup otsu bir tahıl bitkisidir. Tanelerinden yulaf ezmesi ve hayvan yemi yapımında kullanılır. Günümüzde bisküvi üretiminde yaygın olarak tercih edilir. Yulafın içerdiği besin değerleri çip ve pişmiş olması bakımından farklılık arz eder. Şöyle ki: 100 gram çiğ yulaf; 12.53 gr. protein, 63.29 gr. karbonhidrat, 5.43 gr. lif, 7 gr. yağ, 7 mg sodyum, 348 mg potasyum, 54 mg kalsiyum ve 4.61 mg demir içerirken 100 gram pişmiş yulaf ise 2.54 gr. protein, 12 gr. karbonhidrat, 1.52 gr. yağ, 4 mg sodyum, 1.7 gr. lif, 70 mg potasyum, 0.9 mg demir ve 9 mg kalsiyum içerir. Vitamin bakımından E vitamini, tiamin, riboflavin, folat, niasin ve diğer B grubu vitaminleri için iyi bir kaynaktır. Yulaf ezmesi ise demir, çinko, selenyum ve magnezyum açısından zengin bir yapıda olup bolca aminoasit içerir.

Yulafın 100 gramında 351 kcal kalori bulunur. Ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 100 gramlık miktarında Yulaf 351 kalori bulunmaktadır.

Yulafın faydaları nelerdir?

- Sinir sistemi üzerinde pozitif etkileri vardır. Ferahlatıcı etki gösterir.

- Metabolizmayı rahatlatır.

- Stres ve uykusuzluğu önler.

- Kemik ve kasları güçlendirici etkiye sahiptir.

- Dişleri korur.

- Bedensel ve zihinsel yorgunluğu azaltır.

- İktidarsızlığa iyi gelir.

- Tiroid bezinin düzenli çalışmasını sağlar.

- Guatr hastalığını engellemeye yardımcı olur.

- Mide ve bağırsak bozukluklarını giderir.

- Kolesterolü düşürür.

- Kandaki şeker miktarını azaltır.

- İyi bir idrar söktürücüdür.

- Adet sancı ve şikayetlerini azaltır.

Yulaf ezmesi nasıl hazırlanır?

Yulaf ezmesi, süt ile karıştırılıp tok tutan bir lapa haline dönüştürülür. Diyet yapan kişiler, diyet listesine yulaf ezmesini eklemektedirler. Diyet listesinde yulaf ezmesi bulunan kişilerin, hızlı ve sağlıklı bir şekilde kilo verdikleri gözlemlenmektedir.

Yulaf ezmesi malzemeleri

- 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi

- 1 çay bardağı ılık süt

- 1 tane mevsim meyvesi

- 1 yemek kaşığı fındık ya da ceviz

- 1 tatlı kaşığı tarçın

Malzemeleri bir kabın içerisine dökün ve karıştırın. Diyete uygun yulaf ezmeniz hazır. Afiyetle yiyebilirsiniz.

Yulaf ezmesinin faydaları

- Yulaf ezmesi, vitamin ve mineral içeren zengin bir besindir.

- B1 ve B5 vitaminlerini içerir.

- Yulaf ezmesi tüketmek, kolesterol seviyesini düşürür.

- Vücuttaki kan akışını arttırabilen yüksek oranda antioksidan içerir.

- Bakır, magnezyum, folat, çinko, demir, fosfat içerir.

- Beta-glukan adı verilen çözünür lif sayesinde insülini iyileştirmeye ve kan şekerini azaltmaya yardımcı olur.

- Yüksek protein içeriği ile doğru ve gerekli enerjinin kolaylıkla alınmasını sağlar.

- Yoğun lif içeriği ile mide ve bağırsak sindiriminizi en sağlıklı şekilde düzenler.

- Uzun süre tokluk hissi verir.