Yükselişin mimarı Burak Yılmaz

Beşiktaş’ın devre arasında Trabzonspor’dan kadrosuna dahil ettiği Burak Yılmaz, Siyah-Beyazlı takımın ilk yarıda santrfor bölgesinde yaşadığı sıkıntıyı bitirdi. Sezon başından itibaren gol yollarında büyük sıkıntı çeken Kara Kartal, Burak Yılmaz’ın kadroya dahil olmasıyla sezonun ikinci yarısında daha etkili bir oyun sergilemeyi başardı. Süper Lig’in ilk yarısındaki 17 maçta 7 galibiyet ve beşer beraberlikle yenilgi alarak 26 puan toplayan Kartal, Burak Yılmaz’ın gelişinin ardından sezonun ikinci devresinde oynadığı 11 maçta 8 galibiyet ve 3 beraberlikle 27 puana ulaştı. İlk yarıda 28 gol atabilen Siyah- Beyazlılar, ikinci yarının 11 mücadelesinde ise fileleri 31 kez havalandırdı. 31 golün 8’i Burak Yılmaz’dan geldi. Tecrübeli isim 1 de asist yaptı.

102 dakikada 1 gol attı

Kral lakaplı futbolcu, Beşiktaş formasıyla 10 maça çıkıp 8 gol attı. 33 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş’ta kısa sürede attığı 8 golle Kara Kartal’da görev alan diğer santrforlar; Vagner Love, Alvaro Negredo, Mustafa Pektemek, Cyle Larin ve Güven Yalçın’ı geçmeyi başardı. Beşiktaş’taki 10 maçta toplam 823 dakika görev alan Burak Yılmaz, 102,8 dakikada bir gole katkı yaptı.

Güveni de geride bıraktı

Kara Kartal’a transfer olmalarından itibaren en tartışılan iki isim olan oyunculardan Vagner Love, 16 maçta toplam 765 dakika süre alıp 7 kez fileleri havalandırabildi. Beşiktaş’la sezon başında yollarını ayıran Negredo ise 6 maçta şans bulup 3 gol attı. Takımın diğer santrforlarından Mustafa Pektemek, oynadığı 17 karşılaşmada 5 gol kaydedebildi. Kanadalı Larin, lig ve Avrupa maçları olmak üzere 21 karşılaşmada 935 dakika süre almasına rağmen 4 golde kaldı. Güven Yalçın ise 18 resmi karşılaşmada 5 kez gol sevinci yaşadı.