Corona virüs salgınında covid-19 testi pozitif çıktıktan sonra tedavisine başlanan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ile ilgili olarak kızından bilgi geldi. Başkan Yıldırım'ın sağlık durumunda gelinen son durumu ataran Zeycan Rochelle Yıldırım, müjdeli bir haber de vererek babasının yoğun bakımdan çıkacağını aktardı.

Zeycan Rochelle Yıldırım'ın paylaştığı bilgiler şöyle: Yüksel beyin yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Büyük bir ihtimalle yarın yoğun bakımdan, özel odaya çıkması bekleniyor. Yüksel beyin tedavisini üslenen Doktorları Oksijen seviyesinin yükselmeye başladığını söyledi. Tedavisi hastanede devam edecek... ”