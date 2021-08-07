Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Geçtiğimiz sezon, üst lige çıkacağımız bir seneydi. Geçen sene kalfalık dönemim değil, ustalık dönemim olsaydı biz çok rahat çıkardık. 10 puan da fark yapardık" dedi.

Geçtiğimiz sezonu TFF 1'inci Lig'i averajla 3'üncü sırada tamamlayarak Play-Off oynayan ve Play-Off yarı finalinde Altınordu'ya elenerek Süper Lig 'e çıkma şansını değerlendiremeyen Yılport Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım, geçtiğimiz sezonunun değerlendirmesi, altyapı ve bu sezonki hedefler konusunda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"30 OLAN YAŞ ORTALAMAMIZ BU SENE 26'NIN ALTINA DÜŞTÜ"

Bu sezon transferler konusunda daha fazla işin içinde yer aldığını ve takımın yaş ortalamasını ciddi oranda düşürdüklerini vurgulayan başkan Yıldırım, "Bu sene, geçen seneden aldığım derslerden dolayı başlangıçta kendimi işin içine daha fazla soktum. Ayrıca transferleri daha çok kulübün gidişatına göre yaptım çünkü hocaların bakış açısıyla, bizlerin bakış açısı biraz farklı. Samsunspor'da işlere, şirketleşmeden dolayı farklı bakıldığından dolayı ve gelecekle ilgili plan yaptığım için bu sene ben bir tohum ektim. Bu tohum 3 sene içerisinde yeşerecek. Geçen sene 30 olan yaş ortalamamız, şu anda 26'nın altına düştü. Bunu daha da düşürüp pekiştireceğiz. İlk senede belki meyvesini alamayabiliriz ama 3 sene içerisinde iyice oturduğunda, giden yıldız oyuncuların yerini alttan gelenlerle doldurarak Samsunspor'da bir sistem çalışıyor olacak" diye konuştu.

"U19 TAKIMIMIZ ŞAMPİYON OLDU AMA ALINAN KARARDAN DOLAYI ÜST LİGE ÇIKARILMADI"

Geldikleri günden bu yana altyapıya çok önem verdiklerini söyleyen Yüksel Yıldırım, U19 takımının şampiyonluğa rağmen üst lige çıkarılmamasına tepki gösterdi. Yatırım yaptıkları için cezalandırıldıklarını söyleyen Yıldırım, "Samsunspor olarak altyapıya çok önem veriyoruz. İlk meyvelerini bu sene aldık. U19 takımımız şampiyon oldu. Geçmiş dönemde böyle bir şampiyonluk yaşayınca üst lige çıkıyordunuz ama bu sene pandemiden dolayı TFF garip bir karar aldı. Ben bunu şiddetle kınadım. Nihat başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle de bunu görüştüm. Biz bunu hak etmiyoruz. Ligi averajla 3'üncü sırada bitirdik. Üst lige çıkan takımlardan biri olan Giresunspor'un U19 takımı ligde sonuncu ama A takım bir üst lige çıktı diye U19 takımını da yukarıya çıkardılar. Biz, 1'inci takım olarak cezalandırılıyoruz, yatırım yapıyoruz. Giresunspor tahtayı açamıyor ama şampiyon oldular diye üst lige götürüyorlar" ifadelerini kullandı.

"PANDEMİ BİZİ ETKİLEDİ, BENİ AZ KALSIN ÖLDÜRÜYORDU"

Hala daha devam eden koronavirüs pandemi sürecinin kendilerini çok etkilediğini söyleyen Yüksel Yıldırım, geçen sene üst lige çıkamama nedenlerini açıkladı. Sezon başında koronavirüs sürecinin performanslarını etkilediğini vurgulayan başkan Yıldırım, "Geçtiğimiz sezon, üst lige çıkacağımız bir seneydi. Geçen sene kalfalık dönemim değil, ustalık dönemim olsaydı biz çok rahat çıkardık. 10 puan da fark yapardık. Pandemi bizi etkiledi, beni az kalsın öldürüyordu. Asbaşkanım Mustafa Erkanat rahmetli oldu. Koronavirüse ilk yakalanan kulüplerden biri biz olduk. Biz lige bir başladık, sakat ve koronavirüs geçiren oyunculardan dolayı aynı takım, 2 maç yapamadı. Ayrıca ben hastalığımdan dolayı başkanlığımı yapamadım. Takım, yönetimsel olarak zayıf kaldı. Samsunspor A.Ş olarak ilk defa yabancı transferi yaptık, zannettik iyi transferlerdi. Gelen oyuncuları da benim gidip görme şansım yoktu. Bizim ihtiyacımız olan yerlere oyuncular alındı ama tutmadı" şeklinde konuştu.