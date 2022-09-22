Yüksel Yıldırım: 5 yılda Samsunspor’a 70 milyon Dolar harcadım

Son günlerde hareketli günler geçiren Samsunspor’da Başkan Yüksel Yıldırım, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulundu. Yıldırım, kulübün son durumu, hoca arayışları, mali bilanço, satılma durumu, transferler, gönderilen yetkililer ve sezondan beklentiler gibi birçok soruya yanıt verdi.

“Samsunspor’a 70 milyon Dolar para harcadım”

Samsunspor’a harcadığı paranın en az 70 milyon Dolar olduğunu ifade eden Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, “Samsunspor bir şirket. Benim 200 tane şirketim var. Hepsini satarım, ceketimi alır giderim. Yeter ki sen değerini ver. Kimse üzülmesin, Samsunspor’u alacak bir tane babayiğit yok. Ben ‘satarım’ ifadesini, sanal ortamda Samsunspor’u ‘alırız’ diyenleri susturmak için söyledim. Bana olan 200 bin Dolarlık borcunu ödemeyen adam, ‘Yüksel Yıldırım kulübü satarsa alırım’ diyor. Ben de ‘satıyorum, indirim de yapıyorum, hodri meydan’ dedim. Hani para nerede? Ben iş adamıyım. Benden daha iyi yapacağına inanıyorsa, parasını da getiriyorsa satarım. Ben Samsunspor’u bırakmıyorum. Samsunspor’a geldiğimden beri 5 senede şu ana kadar 60 milyon Dolar para harcadım. Sene sonuna kadar da en az 10 milyon dolar daha para harcayacağım” dedi.

“Batu Kaplan ve Uğurcan Marsak, haklarındaki iddialar yüzünden gönderildi”

Futbol Gelişim Girektörü ve Başkan Danışmanı Batu Kaplan ile menajer Uğurcan Marsak’ın neden görevlerine son verildiğini ve Cafer Elek’in son durumunu değerlendiren Başkan Yüksel Yıldırım, “Batu Kaplan ve Uğurcan Marsak, hakkındaki iddialar yüzünden gönderildi. Daha önceki dönemlerde de aynı şeyler yaşanmış ve o dönemki kişileri de göndermiştik. Cafer Elek ile görüştüm. Cafer’in kimseden para aldığı yok. Cafer’in bütün hatası yapılanları görmemesi, çünkü o hiçbir transferde yer almadı. Belki o da gidecek. Yeni bir yapılanma yapıyorum. Benim her gün gözlemci gibi maç seyretme ya da menajerler gibi oyuncu bulmak gibi işlerim olamaz. Ben kulübün sahibiyim. Düzgün, dürüst bir başkan bulamadığım için geçici olarak başkanlık yapıyorum. Önder Özen ile ilk yılımda genel menajerlik için görüştük fakat mali açıdan anlaşamamıştık. Ben transferde para işine asla kimseyi koymamam gerekiyor. Ne kadar koymasam da arkadan iş çevrilebiliyor. Oyuncuyla anlaşılan para nereye gidiyor bilinmiyor. Bir gün gerçekler gün yüzüne çıkıyor. Sen de bunu duyuyorsun, içeriden biriyse işine son veriyorsun. Kamuoyunda konuşulan ses kayıtlarını dinledim. Kayıtlarda bir şey yok, konuşmalar birbirlerinin hakkında yapılan konuşmalar. Ortada bir belge yok. Oyuncu konuşması yok. Birbirlerine güvenmeyip, ses kaydı yapıp yönlendirme yapıyorlar. ‘Sen şunun aleyhinde bunu söyledin, sen de şunun aleyhinde bunu söyledin’ gibi olaylar. Novikovas’ın menajere para gönderdiği iddia edilen dekontu oyuncudan istedim. Hiçbir şey gelmedi. Para nasıl gitti ya da gitmedi bilmiyorum. Evet desem elimde belge yok” diye konuştu

“İstanbul’da oturup, Samsun’daki Samsunspor’u yönetmek imkansız”

Kendisini eleştiren kişilerin görevdeyken başarısız olup, kulübü sıkıntıya soktuğunu ileri süren Yüksel Yıldırım, “Bana güveneceksiniz. 'İşi biliyorum' demiyorum, öğreniyorum. İstanbul’da oturup, Samsun’daki Samsunspor’u yönetmek imkansız. Bu işe başladığımda bana güven veren insanlar kulübü düzgün yönetmediler. Birisi bana tweet atınca ona kızdım ve cevap verdim. ‘Davul bende olsun, tokmağı başkası çalsın’ istiyorlar. ‘Yüksel Yıldırım paraları harcasın, İsmail Uyanık kulübü yönetsin’ paylaşımına cevaben, ‘kulübü satarım’ yazdım. O zaman ilk geldiğim sene, durum böyleyken neden 2. Lig’de bir kere bile lider olamadık? İsmail Uyanık’ın yanında Emin Kar, Celil Yüksel, Serkan Aykut, Cenk İşler, Hakkı Yeşilyurt, Ercan Koloğlu vardı. O dönem transferleri bunlar yaptı. Bir kere bile lider olamadık. Şu an hepsi beni eleştiriyor. 2. Lig’in ilk senesi bu ismini saydığım arkadaşlar takımı yönetti. Başarı sağlayamadılar. 30’dan fazla oyuncu getirdiler, birçoğu oynamadı. Aytaç Sulu ve Abdülkadir Özgen transferlerine karşı çıktım ama ikna ettiler, getirdiler, başarılı olamadılar. Bahattin Köse’ye önceki takımından aldığı paranın 3 katı para vererek getirdiler. O gün çok saftım, bugün benzer şeyler oldu, araştırdım, pis koku çıkan yerdeki adamları da gönderdim. Şimdi kalkmışlar her şeyi bunlar biliyorlar, beni eleştiriyorlar. Kulüp satın almak isteyen adam sosyal medyadan konuşmaz. Gelir benim yüzüme söyler” şeklinde konuştu.

“Tomane, Diomande ve Çinari kulüpte kaldı, kulübe mali açıdan zararları oldu”

Elde kalan yabancı oyuncuların kulübe mali açıdan külfet oluşturduğunu dile getiren Başkan Yıldırım, “Tomane Mendes konusunda bana oyun oynadılar. Son ana kadar oyuncuya kulüp bulacaklarını söylediler, olmadı. Ismael Diomande, Erald Çinari de kulüp bulamadı. Batu Kaplan bunları açıklamasında söylemedi. Sonuçta olan bana oldu. Durup dururken, kulübe mali açıdan zarar oldu. Ben Batu Kaplan’a; ‘önce takımdan ayrılacak oyunculara kulüp bul, sonra oyuncu alırız’ dedim. Oyuncu almak kolay, kulüp bulmak zor. Ben bunu öğrendim. Oyuncu da teknik direktör de giderken para istiyor. Transfer sezonu bitti, Tomane, Diomande ve Çinari kulüpte kaldı. Yıllar sonra ilk defa yabancı oyuncular elde kaldı. Edwin Gyasi, Ange Plumain ve Matias Coureur gibi oyunculara geçen yıl ben takım buldum ya da anlaşarak gönderdim. Ancak bu sene Tomane, Diomande ve Çinari’ye kulüp bulamadılar. Elhadj Bah, Semih ve Melih Altıkulaç Fransa’da aynı takıma kiralık gittiler” ifadelerini kullandı.

“Her yıl alt liglerden 4-5 oyuncu alacağız”

Genç oyunculara yatırım yapmaya devam edeceklerini de vurgulayan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, “Bizim hedefimiz her sene alt liglerden 4-5 oyuncu almak. Bunları alt liglerde takımlara yerleştirip, oynatıp, tecrübe edinmesini sağlamak istiyoruz. Fenerbahçe ’de İsmail Yüksek 2 sene sonra A takımda oynadı ve Türkiye A Milli Takımı’na seçildi. Bir sürü oyuncu alıyorlar, 1 tanesi tutarsa kazanç sağlıyorlar. Bunu Chelsea, Manchester United, Manchester City, Real Madrid ve Barcelona da yapıyor. Gençleri alıp hemen oynatamıyorsunuz. Herkes Kerem Aktürkoğlu gibi olamıyor. Kerem, Erzincan’dan geldi hemen Galatasaray ’da oynamaya başladı” açıklamasında bulundu.

Teknik direktör konusuna da değinen Başkan Yıldırım, Aykut Kocaman ve İsmail Kartal dışında hiçbir hocayla yüz yüze konuşmadığını, hoca arayışının devam ettiğini sözlerine ekledi.

İHA