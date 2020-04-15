Kolesterol, vücuttaki bütün hücrelerde ve kan dolaşımında bulunan, belirli görevleri olan, yağa benzer bir maddedir. Kolesterol, hayvansal kaynaklı gıdalarda bulunur ve bu gıdalar tüketilerek vücuda alınır. Vücut hücrelerinde bulunan kolesterolün, vücut için oldukça fazla fonksiyonu vardır. Bununla birlikte, kanda normalin üstünde olan bir kolesterol seviyesi, damar ve kalp hastalıkları, safra kesesi rahatsızlıkları gibi, oldukça fazla hastalığa neden olur. Kanda toplanan kötü kolesterolün, damar duvarına yerleşmesi ile damar tıkanıklıkları oluşur. Ayrıca normalden yüksek seviyede seyreden kolesterol, safra kesesi içerisindeki bazı maddelerle birleşerek, safra taşının meydana gelmesine yol açar.

Yüksek kolesterol nasıl düşürülür?

Yüksek kolesterolün düşürülmesi için yapılan diyet, kilo kaybı ya da egzersizlerin işe yaramadığı durumlarda, kolesterol seviyesinin kontrolü için, ilaç tedavisine başvurulmaktadır. Sağlıklı ve sıkı bir diyet uygulanması, kolesterolün seviyesinde düşürülmesini sağlayabilmektedir. Bunun yanında, az doymuş yağlar ve rafine olmuş şeker tüketilmesi de oldukça etkilidir. Uygulanan diyete, daha çok meyve ve sebze eklenmesi de kolesterol seviyesinin düşmesine yardımcı olabilmektedir. Ayrıca düzenli olarak hareket etmek, düzenli olarak her gün, minimum yarım saat egzersiz yapılması da düşük kolesterol için oldukça mühimdir.

Kolesterol belirtileri nelerdir?

Yüksek seviyedeki kolesterol, vücutta meydana gelen bazı belirtiler ile kendini gösterebilir. En yaygın kolesterol belirtileri şunlardır:

-Göğüste ağrı

-Vücuttaki bazı bölgelerde morarmalar oluşması

-Güç soluk alınması

-Ayaklarda ve bacaklarda uyuşma ve ağrı olması

-Yüzde, özellikle de göz etrafında oluşan, sarı renkte yağ bezeleri oluşumu

-Ciltte solgun bir görünüm

-Ciltte lekelenme

-Başın dönmesi

-Yorgunluk ve halsizlik

-Geç iyileşen yaralar

Kolesterol değerleri nasıl olmalıdır?

Kalp hastalıkları, damar hastalıkları gibi rahatsızlıklara yakalanmamak ve sağlığın korunabilmesi için, kanda bulunan kolesterol seviyesinin, normal aralıklar içinde olması çok önemlidir. Gerekli kan testleri yapıldıktan sonra, trigliserid ve kolesterol seviyelerinin, belli aralıkların dışında olması durumunda, bu durumu ortaya çıkaran neden tespit edilip, kişiye uygun olan tedavi planı uygulamaya geçirilmelidir.

Kolesterol neden yükselir?

Kanda bulunan kolesterol düzeyinin normalin üstünde olmasının iki nedeni vardır. İlk neden, diyet ile vücuda alınan kolesterolün, yüksek seviyede olmasıdır. Hayvansal temelli gıdaların aşırı tüketimi, trans yağlar içeren fast food besinler, sık sık kızartma ürünleri tüketilmesi, hayvan bazlı yağların aşırı kullanımı, vücuda yüksek seviyede kolesterol alımına sebep olmaktadır. Bu tür gıdalar ile sık olarak beslenmek, yüksek kolesterole yol açmaktadır.

Besinler ile vücuda alınan kolesterol dışında, vücutta kolesterol sentezi yapılmaktadır. Yüksek kolesterolün ikinci nedeni, vücudun üretmiş olduğu endojen kolesterolün fazla olmasıdır. Vücutta üretilen yüksek kolesterol sebepleri ise, kilolu olmak ile ve genetik yakınlıkla ilgili olduğu belirtilmektedir.

Kolesterol nasıl düşürülür?

Kolesterol ilaçları, genellikle hiperlipidemi (yüksek kolesterol) hastalarında kolesterolü düşürmek için, doktorlar tarafından verilen tedavilerde yer almaktadır. Bu noktada ilaç tedavisinin gerekip gerekmediği, yapılan kan testleri ile doktorlar tarafından belirlenmektedir. İlaç dışında kolesterol hastaları için, kolesterol düşürmek açısından en önemli nokta, diyet uygulamasıdır.

Kolesterol seviyesini düşüren besinler

İlaç kullanımı yapılmadan, tamamı ile doğal olan besinler ve bitkilerden faydalanılarak, kolesterol seviyesi düşürülebilmektedir. Bu besinler düzenli olarak tüketildiği takdirde, kolesterol seviyesinin azaltılmasında oldukça etkilidir. Herhangi bir ilaç kullanmadan bu besinlerden yararlanarak, kolesterol seviyesi düşürülebilmektedir.

Kolesterol seviyesini düşürmek için oldukça yararlı olan besinler, fındık, badem, ceviz, yulaf kepeği, elma, havuç, zeytinyağı, siyah ve yeşil çay, domates ve karpuz, greyfurt, kuru fasulye, diğer bakliyatlar, soğan, sarımsak, soya, ahududu, keten tohumu, balık ( omega 3), üzüm olarak sayılabilir.