Yüksek atlamada hedef 2024 Paris

Yüksek atlamada 2020 sezonunun Türkiye rekoruna Kadriye Aydın ile beraber sahip olan Milli atlet, "Bu sene bir çıkış yakaladım. Kapalı sezonda derecem 1.79’du, 1.86’ya çıkardım. Bu sene 1.80 üstünde devam ediyoruz. Tabi bu yıl Avrupa Şampiyonası ve Tokyo Olimpiyatları var. Derecesi 1.96. Büyük ihtimalle bu sene değil ama 2024 Paris Olimpiyatları ve 2023’te burada, İstanbul’da düzenlenecek Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası var. Onlara katılmak istiyorum." dedi.